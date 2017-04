Preparan marcha para instar a Trump revele sus impuestos

La iniciativa pretende convocar a unos 30,000 neoyorquinos y es parte de una acción simultánea en varios estados y al menos en seis países

Una marcha masiva para exigir que el presidente Donald Trump revele sus declaraciones de impuestos fue anunciada este domingo mediante una rueda de prensa por parte de defensores de los derechos civiles y representantes elegidos.

De acuerdo a los organizadores, la iniciativa pretende convocar a unos 30,000 neoyorquinos el sábado 15 de abril, tres días antes que expire la fecha límite establecida por el IRS para declarar impuestos en Estados Unidos.

El anuncio se hizo frente al hotel de Trump. El contralor de la Ciudad de Nueva York Scott Stringer junto a representantes de las organizaciones Common Cause NY, Strong Economy for All, NY Communities for Change, Working Families Party, Resist Here y Vocal NY, instaron a los neoyorquinos a participar activamente en la marcha que comenzará en el Bryant Park a partir de la 1:00 pm. y terminará frente al hotel Trump International en el 1 Central Park West.

“Donald Trump se debe a todos los estadounidenses y debe darnos un gobierno transparente y libre de corrupción, y en esta prioridad democrática él está fallando, necesita dar a conocer sus impuestos”. En casi todos los temas, Trump no ha sido un partidario de la igualdad y la justicia, no ha sido un presidente para el pueblo, es un fracaso y es poco probable que cambie”, dijo Wes Shockley, coordinador de la marcha.

Susan Lerner, directora ejecutiva de Common Cause NY declaró que Donald Trump es el primer presidente electo desde de Richard Nixon que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos.

“Como es innegable que tiene intereses financieros en todo el mundo, los estadounidenses merecen saber si el presidente está actuando en nombre del interés público o su imperio comercial. En el estado actual de cosas, no es sólo antitético que no haya un gobierno abierto, es una amenaza a la seguridad nacional”, aseveró Lerner.

Desde que lanzó la campaña Trump Taxes el pasado mes de mayo, la organización nacional Common Cause ha generado más de 150,000 firmas de peticiones instando a Trump a revelar sus declaraciones de impuestos, y continúa organizando a miles de miembros para pedir al Congreso que apruebe una legislación exigiendo al presidente y vicepresidente revelar sus activos. Sólo en diciembre pasado, Common Cause NY entregó 400,000 firmas frente a la torre Trump exigiendo que el entonces presidente electo Trump se desvinculara por completo de sus negocios.

Una encuesta conjunta llevada por ABC y el Washington Post, encontró que casi tres de cada cuatro estadounidenses (74 por ciento) están de acuerdo en que Donald Trump debería publicar sus declaraciones de impuestos, incluyendo una mayoría de republicanos (53 por ciento). Dos de cada tres estadounidenses están preocupados de que Donald Trump esté poniendo sus propios intereses por encima del interés nacional. Revelar sus impuestos abordaría cuestiones importantes sobre los vínculos de Trump con Rusia, fuentes de ingresos y deudas, así como sus vínculos con otros gobiernos, bancos y empresas.

Además de la Marcha de Impuestos de la Ciudad de Nueva York, otras marchas simultáneas se desarrollarán ese mismo día en todo el estado, incluyendo Albany, Binghamton, Bethpage, Buffalo, Syracuse, así como en 42 estados adicionales en todo el país y en 6 lugares internacionales.