¿Niña de ‘La familia P. Luche’ ahora hace videos eróticos?

Regina Blandón es la actriz que interpretaba a Bibi

Hace unos días se empezó a circular un video sexual que aseguraba aparecía la actriz Regina Blandón, por lo que decidió hacer uso de sus redes sociales para desmentir está penosa situación.

“Sé que voy a decepcionar a muchos de ustedes sobre el video que está rolando en redes sociales. No soy yo, es una actriz porno que se llama Niki Skyler“, aclaró la también cantante.

Regina también abordó el tema sobre la violencia de género no sólo en México, sino en el mundo.

La actriz Blandón habló desde el fondo de su corazón y le pidió a la gente que no crea todo lo que se ve en internet, ya que es una pena que difundan este tipo de cosas que ofenden a la mujer.

“Por favor, seamos más amigos, apoyémonos entre todos, tirémonos buena onda. Seamos equipo, porque en esta época todo mundo… necesitamos más amor, más empatía, más respeto, más civismo. Soy mujer y me siento acosada, y me siento vulnerable y me siento hostigada, pero siento que no debemos dejar de luchar porque la violencia de género desaparezca, porque esto no puede seguir existiendo”, concluyó.