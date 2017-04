¿Intentaron secuestrar al hijo mayor de Juan Gabriel?

De acuerdo con el Diario Basta!, Silvia Urquidi hizo unas fuertes revelaciones sobre Alberto Aguilera Jr.

Con miedo es cómo vive Alberto Aguilera Junior, el mayor de los hijos de Juan Gabriel. “Él me lo ha dicho, tiene miedo porque han pasado cosas muy extrañas en los últimos días, hasta intentaron secuestrarlo en Ciudad Juárez”, dijo en exclusiva para el Diario BASTA! Silvia Urquidi.

“Fue muy extraño, él iba a sacar uno de los carros de la casa y resultó que se acercaron dos tipos a decirle que iban a entregarle un paquete, cuando iba a abrirles la puerta, sus vecinos lo alertaron y le dijeron que estaban ahí desde hace horas, gracias a esos vecinos fue que no se logró el secuestro”, dijo preocupada Silvia, quien ha estado ayudando a Alberto Aguilera Jr. en todo este proceso para tener algo de herencia de su padre.

“Han ocurrido muchas cosas, y es que es mucho dinero el que se está peleando, es por eso que tenemos miedo de lo que le empiezan a hacer, quieren amedrentarlo para que deje de cuestionar y presionar, pues en los próximos días será la audiencia en Miami”, reunión donde se dirá quiénes son o no herederos de la fortuna del Divo Juan Gabriel.

Después del intento de secuestro el fin de semana, había rumores de que lo habían matado en Guadalajara.

“Hazme el favor, después de lo que vivió yo pensé lo peor, no me contestaba el teléfono hasta pasada la media noche hablé con él y le dije ‘por favor no salgas hay que tener mucho cuidado, no te quiero alarmar’, pero hace dos días Alberto Jr. tomó posesión de la casa de la casa en CD Juárez en la calle 16 de septiembre con un operativo policiaco, porque gente de Iván Aguilera y Jesús Salas ya estaban ahí para tomar posesión”, relató Silvia.

Silvia desconoce quién está detrás de todo esta campaña para asustarlos.

“Hay mucho dinero en juego y quieren espantarlo, quieren que desistamos y no exijamos lo que es suyo, el dinero despierta la ambición de manera enfermiza”.

POR: Irene Martínez