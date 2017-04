Jerry West desea no ser más el logo de la NBA

El exjugador de los Lakers reveló que nunca le ha gustado ser la imagen oficial de la liga de básquetbol más famosa del mundo

El actual logo de la NBA tiene ya 50 años de historia. La silueta que se ve en un fondo azul con rojo es la del exjugador y leyenda de los Lakers, Jerry West, quien al parecer, no es muy feliz de que su imagen se utilizada y no se opondría a que hubiera un cambio en un futuro próximo.

Hace cinco décadas, la NBA se encontraba en competencia frontal con la ABA, pues buscaba atraer más público y convertirse en la liga de básquetbol número uno de Estados Unidos y del mundo. Así que a los directivos se les ocurrió tomar y transformar una fotografía que había tomado Alex Siegel de West para así darle promoción a la competición.

Hace un par de días, ESPN tuvo contacto con Jerry, a quien se le cuestionó sobre su sentir de ser una de las imágenes más representativas del deporte en el mundo entero, sorprendiendo a todos con su respuesta.

“Ojalá no hubiese sabido nunca que soy el logo. Es algo que he dicho en más de una ocasión. Fue y es muy halagador. Jugué en un momento en el que empezaban a intentar comercializar la liga y había unas cinco personas a las que iban a considerar. No me gusta hacer nada que llame la atención sobre mí”, dijo el exbasquetbolista.

Además, West aclaró que nunca ha cobrado un solo centavo a la NBA por el uso de su imagen y tampoco ha recibido algún tipo de compensación o regalía por esto.

Luego de esta declaración, ha crecido el rumor de que habrá un cambio de imagen en la NBA y para evitar situaciones como la de Larry, el organismo podría optar por un diseño que no haga alusión a ningún jugador histórico.