Abigail Breslin fue víctima de agresión sexual

La actriz Abigail Breslin ha revelado a través de sus redes sociales que en el pasado fue víctima de una agresión sexual cometida por una persona de su entorno cercano, una confesión que se enmarca en la campaña de este mes de abril en contra de la violencia de naturaleza sexual.

Consciente de que la mayoría de sus seguidores son aún muy jóvenes, la intérprete ha decidido compartir una información tan personal para hacer hincapié en que cualquier tipo de relación sexual forzada constituye un delito aunque se produzca en el seno de una pareja.

“No estás obligado a practicar sexo con alguien solo porque mantengáis una relación. Salir con alguien no implica que exista un consentimiento implícito. Estar casado con alguien no implica que exista un consentimiento implícito”, reza una imagen publicada por Abigail en su perfil de Instagram y que acompañó de un mensaje escueto pero aun así muy impactante: “Yo conocía a mi agresor”.

La actriz de ‘Scream Queens’ también aprovechó el altavoz que le proporcionan sus perfiles virtuales para animar a todos aquellos que han sido víctimas de una experiencia similar a la suya a que denuncien a sus agresores. Tristemente, el mensaje de Abigail recibió un aluvión de respuestas con testimonios de otros usuarios que también habían sido agredido o violados.

Aunque nunca antes había compartido públicamente que ella también había sufrido una agresión, la intérprete ha participado activamente en las campañas para acabar con la epidemia de violaciones y violencia sexual en los institutos y los campos universitarios de Estados Unidos. La joven artista también ha utilizado sus redes sociales en más de una ocasión para condenar la ligereza con que se bromea acerca de un problema tan serio en la sociedad de su país.

“Acabo de abandonar un espectáculo de monólogos porque el monologuista estaba hablando sobre cómo las mujeres se creen demasiado ‘bonitas’ para darle su número y cómo él les dice que deberían confiar en él porque no tiene ‘cuerpo de violador’ y que él no va con prostitutas porque las chicas ya juegan con él gratuitamente. Cuando le he dicho desde mi silla que era muy ofensivo, me ha contestado que a él no le importaba porque yo era guapa”, compartía indignada en diciembre de 2015 en Twitter.