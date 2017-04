Cristiano Ronaldo hizo un comentario sobre sí mismo, digno de la Semana Santa

El portugués tuvo un gran día en Munich, además se convirtió en el primero en convertir 100 goles en competiciones europeas, pero su discurso fue mucho más allá...

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, afirmó, después de marcar dos goles al Bayern Munich, que no entiende que haya dudas sobre su figura y que “no las tienen” todos aquellos que le siguen ¿Les suena a algo?

“No sé quién duda de mí. Es un margen pequeño. La gente que me sigue, mis seguidores y los que creen en Cristiano, no tienen dudas. El trabajo está siendo bueno, me preparé para estar bien el último mes y medio y las cosas salen bien”, afirmó en declaraciones a Bein Sports.

Además, declaró estar muy “contento” porque el Real Madrid “reaccionó muy bien” después de recibir el primer gol obra de Arturo Vidal: “No es fácil jugar aquí contra el Bayern. Perdíamos 1-0 en el primer tiempo, estábamos con malas sensaciones y remontamos. Jugamos muy bien, marcamos temprano y victoria merecida, el equipo ha jugado muy bien y sigue abierto para la vuelta”, señaló.

También alabó la actuación del portero del Bayern Múnich Manuel Neuer, de quien dijo que estuvo “muy bien” y que tuvo “su día” para evitar más tantos del conjunto madridista. “Si no llega a tener un día así, podríamos haber marcado más goles“, comentó.

Por último, reconoció que el partido podría haber sido diferente si Arturo Vidal hubiese marcado el penalti que falló en la primera parte: “el fútbol es así, si hace el penalti del primer tiempo, a lo mejor el partido se queda más fácil para ellos. El fútbol es una caja de sorpresas. Marcamos, el Bayern jugó con uno menos y fue más fácil”, concluyó.