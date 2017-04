Gobernador Cuomo firma ley que da universidad gratuita en NY

La obligación de permanencia en el estado para quienes se beneficien de estas becas, es para evitar los "aprovechamientos"

En compañía de la excandidata presidencial Hillary Clinton, el gobernador Andrew Cuomo firmó este miércoles la nueva ley que permite que jóvenes de bajos ingresos puedan estudiar gratis en las universidades públicas del estado CUNY y SUNY.

La medida, que es la primera de su tipo en todo el país y que fue incluida en el presupuesto estatal, permite que los jóvenes que provienen de familias con ingresos menores a los $125,000 al año, puedan estudiar de manera gratuita.

“Al otorgar matrículas gratuitas en las universidades a miles de neoyorquinos de la clase media, estamos restaurando el Sueño Americano de las nuevas generaciones”, dijo Cumo, agregando que “el tener educación universitaria es ahora más necesaria que nunca para ser exitoso en la economía actual”.

Clinton resaltó que Nueva York siempre ha sido pionero en educación. “Tomando este nuevo paso para hacer las matrículas gratis para las familias trabajadoras, es lo correcto, y lo más inteligente”.

La exsenadora por Nueva York agregó que espera “que los estudiantes, familias y educadores a lo largo de nuestro país continúen ablando sobre este asunto (la eduación gratuita) y pidan que más estados se unan a esta iniciativa”.

Contra los “aprovechadores”

El requisito de permanecer en Nueva York por cuatro años después de graduarse, es una obligación que no ha sido vista con buenos ojos por expertos en educación y tampoco por los estudiantes universitarios.

En la ley firmada por Cuomo se establece que los beneficiados deberán quedarse en el Estado si es que no quieren pagar de vuelta el dinero invertido en su educación. Debido al descontento que ha generado esta noticia, representantes de la administración salieron a explicar la medida.

El director estatal de presupuesto, Rubert Mujica, afirmó que más del 80% de los jóvenes que se educan en las universidades CUNY y SUNY se quedan en Nueva York, de todos modos. Pero añadió que el beneficio al que tendrán acceso los neoyorquinos puede atraer a “aprovechadores” de otros estados que sólo quieran hacer uso del beneficio y luego devolverse a su lugar de origen. Esto se explica porque para acceder a la ayuda académica se requiere haber vivido en Nueva York tan sólo un año antes de entrar a la universidad o ‘college’.

“Queremos asegurarnos de que la gente no viene a nuestro Estado para obtener universidad gratuita y luego se vuelven al lugar de donde son”, explicó Mujica, según reportó el New York Post. “Queremos asegurarnos de que sean los neoyorquinos quienes se beneficien del programa”.

La pregunta que muchos estudiantes se hacen es la misma que ronda en la cabeza de Anderson Reyes, de 18 años, quien estudia ciencias de la computación en el York College. “¿Qué pasa si no puedo encontrar un trabajo acá?”, comentó el joven al mismo medio. “No estoy de acuerdo. Simplemente deberían darnos el beneficio gratis, sin ataduras. Quiero tener la libertad de decidir dónde me quiero ir después del ‘college'”.

La autoridad insistió en que son los contribuyentes de Nueva York quienes pagan este beneficio a través de sus impuestos. El programa de becas requiere que los estudiantes permanezcan en el estado un año por cada año que estudiaron gratis, de lo contrario, el monto que se invirtió en sus matrículas se transforma en un préstamo o crédito que debe ser pagado por los graduados.