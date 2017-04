Julio César Chávez Jr. se burló de Canelo por la “novia que le puso Televisa”

El pelirrojo le tiró al Junior en una teleconferencia y sinaloense le respondió

El “Junior” no se tardó en responderle al “Canelo”, a quien consideró un malagradecido, además de criticarlo por no tener bien puestos los pies sobre la tierra e inventar romances.

Este pleito ya se tornó personal, y desde el Centro Ceremonial Otomí, Julio César Chávez hijo dijo que Saúl Álvarez le tiene rencor por ser hijo de una leyenda del boxeo.

“Yo creo que me tiene envidia porque soy hijo de Julio César Chávez, pero yo que culpa tengo de haber nacido en la cima , yo no pedí ser hijo de Julio César Chávez”, dijo el llamado “Pelón” en conferencia organizada por el CMB.

Saúl señaló ayer que los fanáticos de Julio no eran de verdad, que eran gracias a su padre, algo que no le cayó en gracia al sinaloense.

“Pues yo nada más le puedo decir que mi esposa es de verdad, y su novia no es de verdad, la que le puso Televisa”, expresó Julio, entre las risas de los presentes, en referencia a la conductora Marisol González.

También afirmó que no se le puede acusar de ser un tramposo por haber fallado en un antidopaje.

“Que yo haya salido positivo una vez, eso no me hace un peleador sucio, porque no fueron esteroides o cosas con las que yo pueda hacerle daño a un boxeador.

“Se le olvidó cuando el Consejo Mundial lo ayudó y peleó contra Mathew Hatton, que no era de su peso. Así que es un muchacho malagradecido, no tienen los pies bien puestos en la tierra. El 6 de mayo voy a hacer que aterrice esos pies, porque no va a ser una pelea fácil”, sentenció.