Muere hermano mayor de Eddie Murphy

Charlie Murphy falleció a los 57 años tras perder la batalla contra la leucemia que padecía

Charlie Murphy, hermano mayor de Eddie Murphy, falleció este miércoles, a los 57 años, de leucemia en el Hospital de Nueva York, informó TMZ.

Charlie, quien fuera un standopero reconocido, estaba llevando un tratamiento de quimioterapia. Los familiares están impresionados porque pensaban que él estaba mejorando.

El comediante recientemente participó en la gira de The Comedy Get Down, junto a Eddie Griffin, George Lopez y D.L. Hughley.

Charlie también coescribió el guion de algunas de las películas de su hermano Eddie, como Norbit y Un Vampiro Suelto en Brooklyn.

El también actor coprotagonizó la cinta Quieren Volverme Loco y la serie Black Jesus.

La esposa de Charlie, Tisha Taylor Murphy, murió en el 2009 de cáncer cervical. Ellos procrearon dos hijos y él tuvo otro más de una relación previa.