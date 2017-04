Neida Sandoval le envía un mensaje a los latinos: ‘Nos falta tomarnos de la mano y caminar juntos’

"En varias ocasiones en mi andar por la vida, segundas personas han logrado detener mi paso momentáneamente, y hacerme tambalear, pero pronto me recupero"

Si hay algo que ha sabido enseñar Neida Sandoval a sus seguidores es que siempre sabe como reinventarse y superarse. Que los golpes no la detienen, al contrario, la hacen más fuerte, tal el caso de la enfermedad de su esposo cuando sus hijos estaban recién nacidos, su salida de Univision, luego de Telemundo.

Neida es una de las periodistas hispanas más respetadas, creíbles y queribles por el público latino que jamás le ha soltado la mano. Mientras prepara su propio programa, que podrá verse desde cualquier parte del mundo, y sigue participando de ‘Sin Rollos Ni Tapujos’ en ‘Despierta América’, Sandoval se une a una gran causa.

Sí, la periodista se convirtió en embajadora de ‘Juntos Somos Imparables’, la campaña de Toyota que busca potenciar a los hispanos para que alcancen sus sueños. En exclusiva hablamos con Neida Sandoval, quien nos da detalles de este y otros de sus sueños.

Pregunta: ¿Qué significa ‘Juntos Somos Imparables’?

Neida Sandoval: Es una manera de recordarle a la comunidad hispana de los Estados Unidos que en la unidad está la fuerza. Considerando que somos la minoría más grande en este país y la comunidad más joven de más rápido crecimiento, sobrepasando los 50 millones de personas de habla hispana de los Estados Unidos, con esta campaña le recordamos a nuestras familias el valor que tenemos como comunidad, y también la grandeza que, como seres humanos, podemos mostrar persiguiendo los sueños que aún no logramos alcanzar.

P: ¿Por qué te uniste a esta campaña?

NS: Me gusta el concepto, me enamoré de él desde que me lo presentaron y por eso acepté ser embajadora de esta campaña ‘Juntos Somos Imparables’. Me siento identificada con el mensaje y los diferentes valores que promueve la campaña como por ejemplo: ‘Perseverante, Valiente , Soñador’… Y en la cual hacemos un homenaje a esas personas que nos han motivado, y que nos han inspirado en la vida a seguir adelante- a pesar de las dificultades- para lograr nuestros objetivos y conquistar nuestros sueños . Usamos los hashtags #SomosImparables #VayamosJuntos son palabras poderosas.

P: ¿En qué te sientes tú imparable?

NS: Me siento imparable porque no permito que nada ni nadie decida por mí y pare mi camino hacia la meta que he escogido llegar. Me siento imparable porque lucho por conquistar sueños cada día, sin importar las circunstancias que me rodean. Me siento orgullosa de trabajar duro para lograr mi objetivo, y ver convertidos en realidad mis sueños para mi bienestar y de las personas que amo.

P: ¿Alguna vez te pasó que en vez de una mujer imparable estabas sintiendo que tu vida estaba detenida?

NS: Si he detenido mi camino momentáneamente en diferentes circunstancias de mi vida. En varias ocasiones en mi andar por la vida, segundas personas han logrado detener mi paso momentáneamente, y hacerme tambalear, pero pronto me recupero y recuerdo el valor que tengo como persona y profesional, y eso me hace cobrar fuerza para seguir adelante.

P: ¿crees que los latinos somos unidos? ¿qué nos falta para ser fuertes?

NS: A los latinos nos falta tomarnos de la mano y caminar juntos. Éste es un momento crucial en Estados Unidos para que nuestra comunidad muestre unidad y que realmente, sin importar de qué país venimos, a una sola voz exijamos respeto como seres humanos y como fuerza laboral que aportamos en gran medida a la economía de esta gran nación.