Viaja “Desureanorte” en el Boricua College

Giovanni Medina está acusado de fraude y las autoridades no han podido dar con su paradero

Algunos internautas ya le han sacado parecido a su nuevo look con el de Justin Bieber, Miley Cyrus y Eminem

La ex Spice Girl espera que su ex firme una serie de documentos comprometiéndose a no discutir los detalles del final de su unión en público