Carlos Vives, Eddie Palmieri, Bon Jovi y muchos más planes en nuestra agenda

Jueves 13

Baile: jueves salsero​

La Salsa Party mensual del Brooklyn Museum tiene cada vez más fans. Y es que, además de contar con bailarines profesionales que te enseñan las claves del baile favorito de los latinos, también se puede disfrutar de actuaciones con orquesta en vivo y las mejores agrupaciones de baile del distrito. ¡Y es gratis! De 6 a 9:30 pm. (200 Eastern Pkwy, Brooklyn)

Entradas: www.brooklynmuseum.org

Concierto: ​Tango en Queens

Después de recorrer el mundo junto a los músicos de tango más prestigiosos, Pedro Giraudo se decidió a montar su propio trío el año pasado y esta semana dará buena muestra de lo mejor de su fusión del tango más tradicional con compasiciones más modernas y también originales. En Terraza 7. A las 9 p.m. $ 10.

Entradas: www.terraza7.com

Concierto: Bon Jovi

Tras el éxito de sus dos conciertos en NY el fin de semana pasado, Bon Jovi repite en la Gran Manzana con otros dos conciertos los días 13 y 15 de abril, como parte del su gira “This House Is Not for Sale”. La banda se despide por todo lo alto de un público que les echaba mucho de menos desde su última gira, allá por el 2013. A las 7:30 p.m. en el Madison Square Garden (Penn Plaza y la calle 32 West). Desde $40.

Tickets: ticketmaster.com

Viernes 14

Concierto: Álex Díaz

Este viernes el ritmo lo marca uno de los mejores percusionistas de Nueva York, Alex Díaz, con su Son de Calle y su fusión única de merengue y jazz que nos remontan a tiempos pasados. En SOBs (204 Varick, Manhattan). $10 por adelantado, $15 el día del show.

Boletos: www.sobs.com

Sábado 15

Concierto: Carlos Vives

Después de reventar todas las listas de éxitos con “La Bicicleta”, Carkis Vives se presenta en el neoyorquino Radio City Music Hal ljusto a tiempo de celebrar su primera nominacióna los Premios Billboard de la Música en la categoría”Top Latin Song”. Acércate a felicitarle y mover el esqueleto a las 8 pm 1260 6th Ave, Manhattan). Desde $100.

Entradas: www.ticketmaster.com

Concierto: Paloma San Basilio

Después de reventar todas las listas de éxitos con “La Bicicleta”, Carkis Vives se presenta en el neoyorquino Radio City Music Hal ljusto a tiempo de celebrar su primera nominacióna los Premios Billboard de la Música en la categoría”Top Latin Song”. Acércate a felicitarle y mover el esqueleto a las 8 pm 1260 6th Ave, Manhattan). Desde $100.

Entradas: www.beacontheatre.com

Danza: Diáspora en Cuba