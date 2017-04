El millonario neoyoquino que saltó de un lujoso hotel en Manhattan

Charles Murphy aparentó ser "muy feliz" hasta el día de su muerte en Manhattan

El hecho no ocurrió estos días, pero poco se sabía de la historia de Charles Murphy, quien saltó del piso 24 del hotel Sofitel en Nueva York el 26 de marzo de este año.

La noticia se publicó en varios medios, como The New York Post y The Wall Street Journal, pero fue el primero donde se publicó incluso la imagen del cuerpo del millonario cubierto con una sábana blanca. La caída del cuerpo rompió el piso de cerámica.

Ahora, WSJ publica detalles de su historia, sobre la depresión en la que cayó el hombre nacido en una familia de clase media que tuvo una ascendente carrera que lo volvió millonario, pero que había perdido gran parte de su fortuna.

Antes de su muerte, indica el reportaje, Murphy y su familia se esforzaban por aparentar una “vida feliz” en medio de lujos.

El mismo día que murió, un amigo cercano a la familia halagó a Murphy: “Te ves bien”, y él respondió: “Me siento genial”, pero luego rentó una habitación en el piso 24 del hotel ubicado en la Calle 44, entre la Quinta y la Sexta avenidas, y se aventó.

El hombre no había tenido una buena racha de inversiones, incluso lideraba un prestigioso fondo, el cual destinó alrededor de 7,000 millones de dólares al fondo de Bernard Madoff, de American International Group Inc., y perdió más de 50 millones de dólares, sólo él.

Desde entonces tuvo muchos problemas financieros y su seguridad al hacer negocios se vio mermada, aunque él y sus socios presentaron una demanda que permitió un acuerdo por 80 millones de dólares, que resultaron insuficientes para solventar el daño.

El escándalo de Madoff dejó muchas más víctimas, como su propio hijo, Madoff Ponzi, quien se suicidó en 2010 en su departamento en Soho; antes, en 2009, ya se había suicidado William Foxton, ex comandante del Ejército de 65 años de edad.