“Es hora de acabar con los Jedi”: presentan tráiler de “The Last Jedi” en Star Wars Celebration

Disney y Lucasfilm reunieron a las estrellas del "Episodio VIII" de la franquicia ante miles de fanáticos en Orlando

ORLANDO, Florida – “It’s time for the Jedi to end” (“Es hora de que se terminen los Jedi”).

Así, con la voz de Luke Skywalker, se cierra el tráiler de “Star Wars Episode VIII: The Last Jedi”, estrenado en exclusiva ante miles de fanáticos de la saga durante el Star Wars Celebration 2017 que se celebra hasta el domingo en Orlando.

La película será el penúltimo film de las tres trilogías originales, se estrenará el 15 de diciembre de 2017 y es uno de los últimos trabajos de Carrie Fisher, quien falleció el pasado diciembre.

“Carrie está extraordinaria en la película. Lo que Rian [Johnson, guionisa y director] escribió y la actuación que ella logró quedarán como un inmenso tributo a su talento”, dijo Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm y productora de la cinta.

“La amo, la adoro”, añadió Johnson sobre Fisher. “Como guionista conecté con ella. Era una escritora brillante y una mente increíble. Iba a su casa y me sentaba en su cama por horas a escribir”.

“La mejor familia de fans del mundo”

El evento más importante del día en esta convención por la que pasarán unas 60 mil personas en cuatro días fue presentado por Josh Gad, un actor que no ha aparecido hasta ahora en ninguno de los films, pero que se confesó ser seguidor de Star Wars desde que vio en VHS la trilogía original cuando tenía 4 años.

Gad derrochó humor y presentó a Kennedy, quien agradeció a los fans por apoyar “Rogue One” (la primera película de Star Wars fuera de las trilogías originales), y al propio Johnson. El director de “The Last Jedi” recibió una ovación en pie de toda la sala, ya que la noche anterior se había unido a los fanáticos que estaban esperando en el Orange County Convention Center, haciendo fila con sus sacos de dormir para lograr un espacio esta mañana en la sala.

“Ésta es la mejor familia de fans del mundo”, aseguró Johnson a los presentes y a los millones que siguieron el streaming por Internet.

Johnson contó que el film está aún en post-producción, en la última fase de edición. “The Last Jedi” se terminó de filmar el verano pasado. Se rodó en Pinewood Studios de Londres (“Camelot para las películas cuando yo era joven, allí se rodaron películas de James Bond”, apuntó Johnson), y en la costa oeste de Irlanda.

“Rian escribe tan bien como dirige”, le alabó Kennedy. “Escribe papeles de mujeres increíblemente fuertes e independientes, lo cual es muy importante para Star Wars”.

Daisy Ridley, la nueva Leia

Uno de esos papeles es el de Rey, la nueva heroína de Star Wars interpretada por Daisy Ridley que ya surgió en “The Force Awakens” y seguirá siendo protagonista en “The Last Jedi”.

Ridley apareció sobre el escenario en medio de otra ovación y fue “acosada” por la preguntas de Gad sobre el origen de su personaje, uno de los grandes misterios de la tercera trilogía hasta ahora: “¿Eres una Skywalker?, ¿es tu nombre Rey Kenobi?”.

La presentación con la aparición de más actores del “Episode VIII”, incluido el drone BB8, recibido como a otra estrella más. “Es el Buster Keaton de esta película”, dijo Johnson.

John Boyega, que interpreta al soldado desertor Finn, adelantó qué pasará con su personaje: “Después de salir herido en ‘The Force Awakens’, Finn se recuper, vuelve en ‘The Last Jedi’ y esta vez no está jugando”.

“Tiene que encontrar su lugar: ¿va a ser parte de la rebelión o seguirá huyendo de la Primera Orden? Ya veremos”, añadió.

Ausentes y nuevas caras

Oscar Isaac (el piloto rebelde Poe Dameron) y Adam Driver (el malvado Kylo Ren) fueron los grandes ausentes. Tampoco aparecieron Benicio del Toro ni Laura Dern, cuya participación está confirmada aunque aún no se han heco públicos sus roles.

Pero Johnson aprovechó el momento para presentar a un personaje totalmente nuevo y a la desconocida actriz que lo interpreta: Kelly Marie Tran.

“Tuve que decir a mi familia que estaba rodando una película india en Canadá”, dijo la actriz, que tenía prohibido decir que estaba trabajando en “The Last Jedi”.

“Mi personaje se llama Rose, es parte de la Resistencia y trabaja en mantenimiento”, avanzó la joven nacida en San Diego.

La queja de Mark Hamill

El evento terminó con la aparición de Mark Hamill, el actor que lleva interpretando a Luke Skywalker desde 1977 y que es un fijo en estas reuniones con los fanáticos.

“Nunca me acostumbro a esto”, aseguró. “Si no fuera por ustedes no estaría sentado aquí ahora”, dijo al público Hamill, que aprovechó para elogiar a Johnson, “ya uno de mis directores favoritos de siempre”.

Hamill, quizá aún bajo la influencia de la reunión del día previo con Harrison Ford y George Lucas para celebrar los 40 años del primer film, comentó que añoraba los tiempos en que Luke era más que el ermitaño en una isla que se descubre en el “Episode VII”.

“Ya no es más la historia de Luke, pero sigue siendo un personaje importante de la saga y se mantiene un misterio a su alrededor”, dijo.

Kennedy tuvo que saltar a corregirlo: “Tengo que aclarar. Ustedes no son conscientes de lo significativamente importante que Luke es en esta próxima película”.

Justo entonces, para cerrar el evento, se presentó el póster de la película y, a continuación, se proyectó –dos veces- el tráiler de “The Last Jedi”. Y sí, Luke Skywalker parece tener un papel clave. Lo veremos las próximas Navidades.