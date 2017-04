Parte 2: Lo Esencial en Primeros Auxilios

Segunda parte: los mejores consejos para mantenernos sanos de la mano de los expertos de UCLA

Uno de los mejores sistemas pre-hospitalarios y hospitalarios del mundo lo tenemos en la ciudad de Los Ángeles, por esta razón muchas personas piensan y confían que de requerirlo su atención será inmediata. A veces no siempre la atención pre-hospitalaria y hospitalaria van a estar disponibles. Existen técnicas de primeros auxilios consideradas esenciales e importantes, pero hay algunas que por su naturaleza revisten mayor atención.

Las Hemorragias

Para controlar el sangrado la primera técnica consiste en poner presión directa sobre la herida, de preferencia usando una gaza. Se debe mantener presionando la herida hasta que el sangrado se detenga, usualmente tarda entre cinco a diez minutos. Actualmente la Asociación del Corazón Americana y la Cruz Roja Americana recomiendan el uso de un torniquete, si la hemorragia no se puede controlar con presión directa o sí la situación no permite el uso de la técnica de presión directa, como en casos de múltiples heridas. Un torniquete se puede hacer con un lienzo ancho o una faja, la faja o lienzo se coloca a cuatro dedos encima de la herida y se va girando o apretando hasta que el sangrado se detenga. Una vez que el sangrado se detiene, se debe fijar el torniquete con un nudo o con la hebilla de la faja para prevenir que este se afloje.

Las fracturas

Son lesiones que por sí solas no comprometen la vida pero que si no se cuidan de la manera adecuada pueden empeorar la condición de la víctima. El tratamiento de primeros auxilios es no mover al paciente de la posición en la que se encuentra, no tratar de acomodar el hueso roto, inmovilizando el área que se sospecha que esta fracturada. En casos donde hay una posible fractura y hemorragia a la vez, es recomendable controlar la hemorragia primero.

Atragantamiento

El primer paso es escuchar si la persona puede toser, emitir algún silbido o hablar, y si ese es el caso lo único que se hace es calmar a la persona y decirle que siga tosiendo. No es recomendable pegarle en la espalda o tratar de remover el objeto con los dedos porque eso puede causar una obstrucción total de la vía respiratoria en la víctima. Si la persona no emite ningún sonido, usted debe colocarse en la parte posterior de la persona colocando una de sus piernas entre las del paciente para evitar que se pueda caer. Coloque sus brazos alrededor de la persona por debajo de las axilas, luego ponga la mano en forma de puño y la otra apoyando a la primera en medio del ombligo y la punta del esternón y comience a dar compresiones en forma de J (o sea de abajo hacia arriba), para que la persona expulse el objeto extraño.

Paro Cardiaco

Cuando una persona tiene un paro cardiaco, lo que significa que hay completa interrupción de la función del corazón y la respiración, es necesario utilizar las técnicas de RCP. Las nuevas directrices de RCP de la Asociación del Corazón Americana recomienda el uso de RCP “solo con las manos”, esto significa que se puede eliminar la respiración de boca a boca. La técnica de RCP “solo con las manos” es muy simple, primero determine que la persona no responde a su voz o estímulo al tacto. Sí no responde, llame al 911, después ponga una mano sobre la otra en el centro del pecho y presione duro y rápido. Sí en el lugar que usted se encuentra hay un desfibrilador automático externo (DEA), cuyas siglas o abreviaturas en inglés son AED, puede usarlo siguiendo las instrucciones correctamente. El DEA es una maquina automática que aplica una descarga eléctrica directa a la víctima para tratar de restituir la actividad eléctrica normal de su corazón. Lo único que usted necesita saber para el uso de un DEA es la necesidad de encender la máquina primero para que le indique los pasos con una voz pre-grabada.

Desmayo o pérdida de conocimiento

El tratamiento de primeros auxilios en estos casos es colocar a la persona en una posición que le va ayudar a recuperarse. Es recomendable que la acueste sobre su espalda y boca arriba. Incline la cabeza para abrir la vía aérea con una mano en la frente del paciente empújela hacia abajo y la otra con dos dedos en la barbilla empújela hacia arriba.

Es recomendable que todos tomen un curso formal de primeros auxilios. Puede ir al sitio web de la Cruz Roja Americana o de la Asociación Americana del Corazón para localizar cursos de primeros auxilios y RCP cerca de su casa.

Sitios Web:

Cursos de Primeros Auxilios de Cruz Roja Americana: http://www.redcross.org/take-a-class/first-aid

Cursos de Primeros Auxilios de Asociación Americana del Corazón: www.cpr.heart.org/

Aristides A. Orue, NP

Nurse Practitioner Department of Emergency Medicine Olive View-UCLA and Assistant Clinical Professor UCLA School of Nursing