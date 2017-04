Así festejaron los famosos las Pascuas

Y así pasó nuestro día de Pascua. Buenas noches y besitos a todos. #pascuaderesurrección #familiacostalopez #todossomostios #eltiempodediosesperfecto #adaalaïatoni @mrsadriennebosh @sparkleandshinedarling @nataliaptdv

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Apr 16, 2017 at 7:10pm PDT