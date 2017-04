Fotos: ¡Nicki Minaj desafió a Instagram y mostró parte de sus senos!

Sin importar la regla de censura de la red social, la rapera se tomó un par de atrevidas selfies y las compartió

Sin importar la regla de censura de Instagram, Nicki Minaj se tomó un par de selfies con los pechos al aire y compartió las imágenes en su cuenta de la red social.

Las fotos fueron tomadas en el camerino que al parecer usó para grabar un nuevo video en Londres, del que no dio información, sólo mencionó en una de las imágenes que estaban filmando.

A la rapera, quien se caracteriza por publicar frecuentemente fotos sexys, se le puede ver con unas cuerdas atadas alrededor de los senos, a modo de sujetador.

Como no ha dado información sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando, algunos portales especulan que a juzgar por el look elegido seguro que el video no pasará desapercibido para nadie, y menos para los más de 700 mil fans que le han puesto “like” en cada una de las fotos.

💋 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Apr 16, 2017 at 1:01pm PDT

🎀 Happy Easter 🎀 We shootin! 🎥Awww made ya look 👅 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Apr 16, 2017 at 12:54pm PDT

“Trabajando con el hombre más sexy ayer. Es un proyecto ultrasecreto #TrailerLife @mertalas”, escribió la artista en otra foto que al parecer se tomó en la locación donde estuvo filmando.

Worked with the sexiest man alive yesterday. 😍😜 it's a top secret project tho😉 #TrailerLife 😘 @mertalas 👀💕💕💕🎀🙏🏽 A post shared by Nicki Minaj (@nickiminaj) on Apr 13, 2017 at 2:14pm PDT

No es la primera vez que Nicki Minaj publica sensuales y audaces fotografías con las que se arriesga a ser censurada, la intérprete de “Bom Bidi Bom” suele utilizar este espacio para encender a sus seguidores mostrando sus atributos y sus mejores pasos de twerking.

Hace unos días la extravagante artista se comió a besos a Joe Jones en el video de “Kissing Strangers”, el tema que hizo en colaboración con DNCE y que promete ser un todo un hit, viendo el adelanto que compartieron en sus redes sociales.