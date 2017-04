Llegó la hora de la verdad en la postemporada de la NBA

Las series ya tuvieron su primer encuentro y ya existen elementos para perfilar a quienes habrán de salir avantes a la siguiente ronda

Por los últimos 10 años, la tendencia constante en la mayoría de las temporadas de la NBA es que los equipos que llegan a ganar el campeonato suelen ser quintetos que en la temporada regular tuvieron un diferencial de puntos a su favor de +6.0 o más frente a sus rivales.

Tal fue el caso de equipos como los Spurs de San Antonio de 2007 y 2014 los Celtics de Boston de 2008, los Lakers de Los Ángeles de 2009, el Heat de Miami de 2012 y 2013, los Warriors de Golden State de 2015 y los Cavaliers de Cleveland de 2016.

Las únicas excepciones durante ese periodo los fueron los Lakers del 2009 (+4.7) y los Mavericks de Dallas en el 2011 (+4.2) cuando le dieron el tablazo al Heat de Miami que recién había sido conformado por el trío de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh.

En lo que refiere a la temporada actual, solo dos equipos cumplen ese requisito: los Warriors (+11.2) y los Spurs (+7.2). El otro más cercano son los Rockets de Houston (+5.2), que también están en la Conferencia del Oeste.

Si fuera por esa estadística la situación no pintaría bien para los campeones Cavaliers, que figuran sextos en ese renglón con +3.1, detrás de equipos como los Raptors de Toronto (+4.3), los Clippers de Los Ángeles (+4.3) y el Jazz de Utah (+3.9) y solo un puesto al frente de los Celtics de Boston (+2.6).

Sin embargo, hay que tomar en cuenta las lesiones que plagaron a los Cavaliers esta campaña y que ahora finalmente tienen a todo el mundo de regreso para tratar de mantener su hegemonía en la Conferencia del Este y tener otra oportunidad titular por tercer año en ristra.

Primero tendrán que disponer de los Pacers de Indiana en la primera ronda y le podrían esperar retos duros de equipos como Boston, Washington o Atlanta. Aquí nuestras predicciones de la primera ronda:

Spurs vs. Grizzlies

Juzgando por lo ocurrido en la temporada regular, en la cual tanto San Antonio como Memphis dividieron honores, 2-2, se supone que esta sea una serie reñida. Sin embargo, los playoffs son otro cantar, y si Tony Parker finalmente despierta de su letargo – como sucedió el sábado – aquí no hay nada que buscar.

Marc Gasol y Mike Conley son consistentes, pero ni aún con la mejor noche de Gasol en mucho tiempo, pudieron hacer mucho una vez los Spurs cayeron en ritmo defensivo y elevaron su nivel de ejecución ofensiva. De hecho, optaron por no doblar defensivamente a Gasol pero impedir que el resto de la comparsa pudiese aportar.

Si Zach Randolph no sirve de tercera voz en el ataque, van bastante apretados, particularmente con Chandler Parsons y Tony Allen fuera de acción ante unos Spurs que cuentan con una rotación bastante amplia de jugadores.

Así las cosas, Spurs en cinco.

Warriors vs. Blazers

Los Warriors de Golden State y los Trail Blazers de Portland se enfrentaron en los playoffs el año pasado y los Warriors se ganaron a los Blazers en cinco juegos a pesar de que no tuvieron activo a un lesionado Stephen Curry durante los primeros tres desafíos. Esta temporada, los Warriors continuaron su dominio total sobre Portland al barrer su serie particular 4-0, además de que Golden State agregó a Kevin Durant a su plantilla. La realidad es que el arsenal ofensivo de los Warriors es demasiado para Portland, aún cuando los Blazers tengan una gran noche de Damian Lillard y C.J. McCollum. Para colmo, Jusuf Nurkic está lesionado. Así que a menos que haya un juego en el que Evan Turner o Allen Crabbe se zafen marcando sobre 20 puntos para hacerle coro a Lillard y McCollum, los Blazers se despiden vía barrida 4-0.

Clippers Vs. Jazz

Durante el torneo regular, los Clippers de Los Ángeles se llevaron su serie particular ante el Jazz de Utah a razón de 3-1.

Pero al comienzo de su serie particular el pasado sábado, se notó la carencia de anotadores fiables en las filas de los Clippers ante un equipo de Utah que se creció a pesar de la salida por lesión de su centro Rudy Gobert. Ahí se notó cómo las movidas realizadas durante la temporada muerta para traer a veteranos como Joe Johnson, Boris Diaw y George Hill comenzaron a rendir frutos cuando las millas contaban. De hecho, fue un tiro de último segundo de Johnson el que le dio el triunfo al Jazz en el primer juego.

Del lado de los Clippers, Chris Paul y Blake Griffin siempre elevan su nivel en los playoffs, pero hace falta que terceras voces se unan, especialmente J.J. Redick y Jamal Crawford. Esta serie promete ser larga y reñida, pero considerando que Utah podría no contar con Gobert por dos o tres juegos más, creo que los Clippers ganan en siete.

Rockets vs. Thunder

Sin duda, el pareo que la mayoría de los fanáticos más desean ver debido al duelo particular entre excompañeros de equipo y ahora archirrivales por el premio de Jugador Más Valioso, James Harden y Russell Westbrook, con los Rockets de Houston y el Thunder de Oklahoma City, respectivamente. La serie particular la dominó Houston, 3-1, pero cada vez que estos dos equipos se midieron se sacaron chispas pues tres de sus cuatro duelos se decidieron por tres puntos o menos. Westbrook ha promediado casi 37 puntos por juego en sus partidos frente a los Rockets esta campaña, pero también ha sido algo errático en el ‘clutch’. Harden, que lidera la liga en ‘turnovers’, no se queda muy atrás. Aquí va a ganar el que pueda ejecutar mejor en los últimos dos minutos de juego. Considerando que los Rockets tienen ventaja de cancha y más armas ofensivas, deben ganar en siete encuentros.

Cavaliers vs. Pacers

Los Cavaliers escaparon con un triunfo, 109-108, durante su primer desafío de la serie ante unos Pacers de Indiana que han contado con Paul George jugando a otro nivel durante el mes de abril. Fue una oportunidad desperdiciada por Indiana, que debe pasarle factura, especialmente considerando que fue una noche en la que Monta Ellis y Lance Stephenson resucitaron ofensivamente. Pero el que debe despertar es Jeff Teague, que en temporada regular fue una pesadilla para Cleveland a pesar de que los Cavaliers dominaron la serie, 3-1. Si Teague calienta, esta serie podría extenderse a seis o siete juegos. Pero si es a la inversa y los trespuntistas de Cleveland salen de su marasmo, la estadía de Indiana será corta. De hecho, Kyle Korver tuvo noches de 22 y 29 puntos, respectivamente, cuando Cleveland le ganó a Indiana en temporada regular. Cavaliers en seis.

Raptors vs. Bucks

Los Raptors de Toronto lograron agenciarse la serie particular ante los Bucks de Milwaukee, 3-1, durante la temporada regular y se suponía que tras la adquisición del centro/delantero Serge Ibaka la balanza se inclinara aún más a favor del equipo canadiense.

Pero parece que nadie le avisó a Giannis Antetokounmpo y compañía pues el sábado le recetaron una doloroso revés a domicilio, 97-83. Y es que no solo el ‘Greek Freak’ hizo lo que le dio la gana, sino que seis jugadores de los Bucks anotaron en doble cifra y el centro novato Thon Maker hizo sentir su presencia defensiva cerca del aro. Mientras los Bucks encontraban la manera de anotar, a Toronto el canasto se les convirtió en un aro de matrimonio y los brazos largos abundantes y piernas jóvenes de los Bucks les hicieron la vida imposible.

Es indispensable que Kyle Lowry juegue al nivel acostumbrado para que Toronto tenga oportunidad. De lo contrario, Bucks en seis.

Celtics vs. Bulls

Vamos a ser honestos. Ni los Celtics de Boston son tan buenos como su clasificación en la Conferencia Este indica, ni los Bulls de Chicago son tan malos, especialmente con Rajon Rondo y Dwyane Wade regresando saludables a la plantilla.

Para muestra un botón basta… lo quintetos dividieron honores, 2-2, durante la fase regular. Aquí se sabe quiénes son las estrellas y quiénes elevan su nivel de desempeño en situaciones de playoffs. Isaiah Thomas y Al Horford harán de las suyas por Boston, mientras que Jimmy Butler, Wade y Rondo harán lo propio por los Bulls.

La diferencia la harán los jugadores complementarios de cada equipo. Por ejemplo, Amir Johnson y Kelly Olynyk suelen jugar bien frente a los Bulls, mientras que Robin López y Bobby Portis hacen los propio ante los Celtics. Cuando se sumen los puntos al final de los juegos, esas aportaciones serán las determinantes y Boston tiene un poquito más de profundidad. Boston en siete.

Wizards vs. Hawks

La serie entre Atlanta y Washington es otra que promete. Ya los Hawks eliminaron a los Wizards en seis juegos en el 2015, la última vez que éstos visitaron los playoffs. En esta ocasión, son los Wizards los que tienen ventaja de cancha y ya se apuntaron su primer triunfo, 114-107, el domingo. John Wall es uno de los jugadores más consistentes de la liga y Brad Beal siempre juega bien ante Atlanta. La diferencia la hacen cuando colectivamente elevan su nivel de juego físico y figuras como Markieff Morris y Marcin Gortat hacen de las suyas, tal como sucedió ayer. Por Atlanta, su ventaja está en el banco, que es mucho mejor que el de Washington. Pero es necesario que Dwight Howard deje de llorar y se haga sentir en la pintura y que Tim Hardaway Jr. aporte ofensivamente como puede hacer. Cuando esos dos tienen una buena noche, Atlanta no pierde. Hawks en seis.