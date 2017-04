Preocupación sobre la capacidad de las escuelas por el proceso de rezonificación de De Blasio

Las juntas comunales cuestionan si el plan de la ciudad efectivamente prevé que los centros escolares tendrán cupo suficiente para los estudiantes tras el crecimiento que experimentarán los vecindarios

En una reciente audiencia de la junta comunitaria sobre la rezonificación del centro de Far Rockaway, Dolores Orr, presidenta de la Junta Comunitaria 14 de Queens, objetó la evaluación de la ciudad de que el área no necesitaba más escuelas para acomodar a familias en los más de 3,000 nuevos apartamentos que podrían crearse bajo el plan. La ciudad había determinado que las escuelas cercanas tenían suficiente capacidad para absorber el aumento de población.

Orr se quejó sobre el análisis de la ciudad de que las escuelas locales era geográficamente demasiado amplio: Mientras que la rezonificación está aproximadamente en el área comprendida entre la calle que da a la playa 19 y 22, la ciudad consideró escuelas tan al oeste como la playa adyacente a la calle 79.

“No conozco a ningún estudiante de primer grado que vaya a viajar desde la calle 20 hasta la calle 54 para un asiento en una escuela primaria”, protestó Orr.

Mientras que la junta comunitaria dio a la propuesta de rezonificación su bendición la semana pasada, fue a condición de que la ciudad construya una nueva escuela primaria, entre otras demandas.

Far Rockaway no es la primera y probablemente no será la última área de rezonificación que se opone a la forma en que la ciudad evalúa el impacto potencial de los proyectos de desarrollo residencial en las escuelas. Los críticos se oponen a la metodología descrita en las Directrices Técnicas de la Revisión de la Calidad Ambiental de la Ciudad (CEQR), un documento que describe cómo la ciudad debe conducir su revisión ambiental de los cambios en el uso de la tierra.

Algunos disputan el método de las guías para determinar el número de estudiantes que es probable que se produzca por la creación de un apartamento: Las directrices ofrecen una proporción para cada condado, pero algunos dicen que la ciudad debe tener en cuenta que los barrios son capaces de atraer a diferentes tipos de tamaños de familia. Y hay muchas otras críticas, que van desde cómo el manual determina lo que se considera un “impacto adverso significativo” en una escuela a la falta de mecanismos legales para asegurar que los efectos potenciales se mitiguen.

City Limits echó un vistazo al análisis de las escuelas que hizo la ciudad en los dos vecindarios rezonificados que completaron la revisión ambiental, Far Rockaway y East New York, para evaluar exactamente qué observaciones fueron impugnadas. Pero aunque puede haber formas en que el proceso de revisión ambiental de la ciudad podría ser mejorado, descubrimos que también hay temas más importantes en juego: la desconfianza continua en los cálculos del Departamento de Educación (DOE) sobre hacinamiento, la opacidad del proceso usado por la Autoridad de Construcciones Escolares para planificar la construcción de futuros espacios escolares en la ciudad en su conjunto y el simple reto de financiar suficientes cupos escolares para mantenerse al día con los patrones de desarrollo de la ciudad.

En Far Rockaway, una cuestión de transportarse

La ciudad, al preparar su análisis del impacto de la rezonificación en las escuelas del centro de Far Rockaway, había seguido la prescripción de las guías para examinar todas las escuelas dentro del “subdistrito” al que pertenecía el proyecto de uso de la tierra.

Los subdistritos son un concepto de planificación utilizado por las agencias de la ciudad y desconocido para la mayoría de los padres. Los representantes de la ciudad explican que después de recibir comentarios de los defensores de la comunidad y miembros del Concejo Municipal, la ciudad comenzó a usar subdistritos, en lugar de distritos, para asegurar un análisis localizado mientras planeaba nuevos espacios escolares. Cada distrito escolar tiene de dos a cinco subdistritos, cada uno representando un pequeño grupo de vecindarios.

Mientras que el Distrito Escolar 27 incluye todos los Rockaways y Howard Beach, el Distrito Escolar 27, el Subdistrito 1 incluye sólo la mitad oriental de las islas Rockaway y abarca nueve zonas escolares. El Departamento de Planificación de la Ciudad (DCP) dijo que no hace juicios acerca de hasta qué punto es razonable para un estudiante a viajar, pero la evaluación parece basarse en el supuesto de que un estudiante sería capaz de llegar a cualquiera de las escuelas en el subdistrito. Orr y otros no están de acuerdo con esa evaluación: La escuela PS 183 en la calle 79 está a 20 minutos en el autobús Q22 desde el centro de Far Rockaway- un viaje demasiado lejos, argumentan, para las familias de la escuela primaria.

La rezonificación de Far Rockaway

Pero el problema para las partes interesadas del vecindario no es sólo que el área geográfica es grande, sino también que, en promedio, las escuelas más cercanas a la rezonificación ya están más abarrotadas que las escuelas situadas más al oeste, de acuerdo con los datos del departamento de Servicios para Intervención de Embargos (EIS) proporcionados por el DOE.

El Informe de Matriculación, Capacidad y Utilización del DOE, también conocido como el “libro azul”, evalúa la tasa de utilización de cada escuela en la ciudad dividiendo la matrícula de una escuela por su capacidad de construcción. La PS. 253, la escuela primaria en el corazón de la rezonificación, es de 113 por ciento de capacidad, mientras que la P.S. 183 en la calle 79 tiene una tasa de utilización del 86 por ciento. Esto significa que a medida que crezca una nueva población en el área de Far Rockaway, los residentes actuales o los recién llegados probablemente tendrán que enviar a sus hijos a escuelas primarias fuera de su zona.

El Departamento de Planificación de la Ciudad (DCP) enfatiza que la rezonificación no necesariamente va a resultar en la creación de 3,000 apartamentos -eso es el desarrollo máximo que la ciudad predice que podría ocurrir para el 2032. En cuanto a si el subdistrito es demasiado grande para este análisis, el DCP dijo que se puede discutir en la audiencia sobre los datos de EIS en la Comisión de Planificación de la Ciudad.

¿Hay suficientes escuelas en East York?

En East New York es una historia diferente: El DCP determinó que la rezonificación conduciría a un hacinamiento significativo y la agencia se comprometió a crear una escuela con capacidad para 1,000 estudiantes. La fuente del desacuerdo entre los defensores y los urbanistas es si esa escuela será suficiente.

La Coalición para el Avance de la Comunidad en Cypress Hills y East New York dice que el EIS subestima la superpoblación existente en las escuelas de East New York. El EIS usa el libro azul del DOE 2014-2015, el informe anual del DOE sobre las tasas de uso de la escuela. Los educadores han cuestionado durante mucho tiempo la forma en que el libro azul calcula la capacidad del edificio de cada escuela.

El libro azul 2014-2015, sin embargo, incorpora varias reformas largamente buscadas. No considera a las aulas en los remolques como un espacio de clase legítimo, una preocupación de larga data, y permite que cada escuela reserve algunas salas para clases de arte, música, la preparación de maestros y consejería.

Pero Leonie Haimson, directora ejecutiva del grupo de apoyo Class Size Matters, dijo que el libro azul todavía subestima el hacinamiento permitiendo clases de gran tamaño. En 2007, después de que un tribunal estatal ordenara que el Estado de Nueva York cambiara su sistema de financiamiento de educación y tratara el hacinamiento, la Ciudad de Nueva York estableció clases de 20 estudiantes por aula para los grados K ​​a 3, 23 estudiantes por aula en grados 4 a 8 y 25 Estudiantes por clase en la escuela secundaria. Pero mientras que el libro azul más reciente refleja estos objetivos para el Kindergarten hasta el tercer grado, permite un máximo de 28 estudiantes para los grados 4 al 8 y 30 estudiantes para las escuelas secundarias.

La rezonificación en East New York

En el subdistrito 2, que no se espera que sirva la nueva escuela, el DCP estima que el promedio de la tasa de utilización de la escuela aumentaría de 98.3 por ciento, si no hubo rezonificación, a 109.5 por ciento -un 11.2 por ciento de aumento para 2024. Las escuelas intermedias experimentan un aumento similar. Esto significa que la rezonificación tendría un “impacto adverso significativo” en las escuelas bajo las pautas de análisis de la ciudad.

Pero la ciudad no recomienda una nueva escuela para este subdistrito, ni una de las otras estrategias de mitigación menos costosas -como reorganizar el espacio escolar. Las directrices para el EIA no requieren mitigación, sino que recomiendan consultar a DOE y a la Agencia de Construcciones Escolares (SCA) para la viabilidad de cualquier estrategia de mitigación propuesta.

“El Subdistrito 2 será monitoreado”, dijo el EIS. “Si se identifica una necesidad de capacidad adicional, el DOE evaluará el momento apropiado y la combinación de medidas, identificadas anteriormente, para abordar el aumento de la matrícula escolar … si se justifica la construcción adicional de la escuela y si hay financiamiento disponible, se identificará en el Plan Capital de Cinco Años que cubra el período en la que la necesidad de capacidad ocurriría”.

¿Por qué el lado norte de Atlantic Avenue, del distrito 1 consigue una escuela, y el lado sur no? La ciudad dice que es debido a la velocidad a la que ocurrirían los impactos adversos y la certeza de los proyectos previstos para el lado norte. Se espera que el lado norte vea una gran cantidad de gente en 2020, pero la sección sur no se proyecta verla hasta 2024.

¿Dónde están los hacinamientos?

Incluso si East New York tiene un hacinamiento más bajo que el promedio, puede que no le guste a las familias en algunas partes del distrito. Un análisis de City Limits al libro azul 2015-2016 encontró que el distrito tenía 47 escuelas con capacidad inferior, con una tasa de utilización promedio del 65 por ciento, y 18 escuelas superpobladas, con una tasa de utilización media de 130 por ciento (las escuelas charter están incluidas).

Sobre la base de su sentido de hacinamiento en las escuelas locales, los miembros de la Coalición no están de acuerdo con las recomendaciones de la ciudad. Dicen que la rezonificación hará que sea más difícil encontrar un terreno para construir futuras escuelas. En lugar de esperar a la ubicación de una segunda escuela más tarde, dicen que la ciudad debe señalar la ubicación de cuatro o seis escuelas ahora. La Coalición también ha recomendado la creación de un Área de Manejo del Crecimiento de Densidad que requeriría que cualquier nuevo desarrollo residencial reserve una cierta cantidad de área de terreno y fondos para el desarrollo de instalaciones comunitarias como escuelas e infraestructura.

Puede haber alguna legitimidad en el argumento de la ciudad de que, dados los recursos limitados, las necesidades de los distritos más sobrepoblados deben ser abordadas primero. Pero con la falta de transparencia sobre cómo la Autoridad de Construcción Escolar (SCA) planifica las futuras escuelas en la ciudad en su conjunto, no es de extrañar que la Coalición tenga poca confianza en que la superpoblación de su distrito nunca será abordada fuera de las negociaciones de rezonificación.

Los planes de capital quinquenal de la SCA, que se actualizan anualmente, tienen en cuenta una variedad de factores en la evaluación de la necesidad de construcción de escuelas, incluyendo la superpoblación existente, los futuros cálculos de matrícula proyectados y el próximo desarrollo de viviendas. Sin embargo, los críticos dicen que es imposible determinar exactamente cómo estos factores se combinan para determinar la “necesidad identificada” de cada distrito.

Una discusión para cada barrio a rezonificarse

A medida que la Administración de Blasio completa el proceso de revisión ambiental para otros barrios a los que se apunta una rezonificación, es probable que vuelva a surgir la cuestión de la capacidad de las escuelas.

Según un análisis de City Limits, los barrios a los que apunta De Blasio para una rezonificación caen a través de un espectro de hacinamiento. El análisis examina la matrícula total de la escuela primaria dividida por la capacidad total en todas las escuelas primarias de cada distrito y no toma en cuenta el hecho de que un distrito podría tener escuelas muy sobrepobladas en algunas áreas y escuelas muy por debajo de la capacidad en otras áreas. Otro mapa del hacinamiento, basado en el análisis del IBO de 2015, se puede ver en DNAinfo.com.

