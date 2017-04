Vecinos elogian mejoras en Astoria Boulevard

Los vecinos de East Elmhurst en Queens aún acuerdan cuando hace cuatro Navidades un hispano perdió la vida cruzando Astoria Boulevard.

El accidente no sólo causó preocupación, pero impulsó un esfuerzo entre el Departamento de Transporte (DOT) y la concejal del área, Julissa Ferreras Copeland a invertir en mejoras que evitarían fatalidades similares en el futuro.

Estos cambios fueron detallados en una conferencia de prensa el lunes al mediodía por la concejal y comisionado del DOT en Queens, Nicole García.

Entre la calle 99 y Ditmaris se añadieron 10,125 pies cuadrados de concreto, 5 nuevos pasos peatonales, 78 rampas fueron remodeladas o añadidas, 2 semáforos, y 8 árboles.

“Todas estas mejoras ayudan a calmar el tráfico, hacen más seguro que nuestros envejecientes y estudiantes crucen, además que abrimos la comunidad haciendo que la circulación de tránsito funcione mejor”, expresó García.

Los vecinos han notado la diferencia. “Antes había muchos accidentes pero últimamente han bajado”, indicó César Torres, de 50 años, mientras hablaba con un vecino afuera de un taller mecánico.

Luz Amanda Bejarano, de 52 años, expresó que los cambios han sido favorables. “Antes había demasiada congestión y no paraban los autos”, contó la estilista colombiana que vive y trabaja en el área.

“Ahora puedo cruzar el semáforo tranquilo”, añadió José Alonso, el gerente del deli Tenochtitlán, afirmando que además de mejoras en la seguridad, los cambios han sido beneficiosos para los negocios.

“Se está poniendo más comercial, antes todo estaba vacío”, dijo el mexicano de 38 años quien indicó que los clientes pueden llegar más rápido por los nuevos cruces.

La concejal Ferreras Copeland expresó que los arreglos unirán a las comunidades alrededor del bulevar.

“Queremos cambiar la cultura” expresó admitiendo que no pasará de un día al otro. “Lo que quiero hacer como la oficial electa aquí es para que los conductores que transitan por nuestra comunidad entiendan que esto es un vecindario, no una autopista. Solo porque te saliste del Grand Central donde había tráfico, no significa que puedes guiar a la misma velocidad en Astoria Boulevard”.

La concejal asignó $800,000 en su presupuesto para más arreglos en el área que comenzarán en el 2020.

El area es una prioridad dentro de la iniciativa Visión Cero del alcalde Bill de Blasio. En los próximos cinco años, la Ciudad invertirá $1,600 millones para rediseñar y apaciguar el tránsito en la Ciudad.

Cifras:

Del 2010 al 2014, hubo cuatro accidentes graves en Astoria Boulevard incluyendo una muerte en el 2013.

En la hora pico hay alrededor de 2,000 carros en Astoria Boulevard

carros en Astoria Boulevard Las remodelaciones incluyen: 5 cruza calles, 78 rampas, 8 árboles, y más de 10,125 pies cuadrados de concreto.