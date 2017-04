Una extraña enfermedad hace que a esta chica le crezca barba

La han agredido por su condición

Le han dicho fea, la han llamado un cáncer y hasta le han recomendado que se suicide. Todo por el hecho de tener barba. Tener barba siendo mujer.

La fotógrafa Alma Torres ha batallado desde los 16 años con los síntomas de la extraña enfermedad que la aqueja, el síndrome de ovario poliquístico. Algunas de las manifestaciones de esta condición incluyen periodos menstruales irregulares, vello corporal y acné en exceso, dolor pélvico e infertilidad, entre otros.

Torres, de 24 años, luchó durante su adolescencia contra el acoso, afeitándose la barba a diario para esconder los vellos de su cara. Sin embargo, el pasado agosto la joven decidió aceptarla y dejarla crecer. Desde que lo hizo, ha recibido maltrato verbal de diferentes personas a través de la web.

“Me han llamado fea, otros han dicho que debería matarme. La gente generalmente no hace comentarios frente a mí, la mayoría son por internet, pero se me quedan mirando fijamente. He notado personas tratando de tomarme fotos”, dijo Torres a la revista Men’s Health.

No obstante, la mujer aseguró a la publicación que dejarse crecer la barba la ha convertido en una mejor persona y le ha dado más confianza en sí misma. Además, mencionó que el apoyo de su novio la ayudó.

“Le dije sobre mi barba cuando empezamos a salir. Me la estaba afeitando en ese momento y hubo veces en las que me vio frustrada y me ayudó a depilar. Cuando empecé a crecerla, lo miré y le pregunté: ‘bebé, ¿qué pasa si me dejo crecer la barba? ¿Te molestaría? Su respuesta fue: ‘no, es solo pelo. Eso es normal’”, recordó.

Torres espera ahora poder ayudar a otras personas con la misma enfermedad a aceptarse. “No quiero cambiar. Me siento feliz como soy”, añadió.