Foto: Ludwika Paleta confirma embarazo

Ella es Jazz – y es una de las personas que más quiero de la producción de "La Querida del Centauro" ella estuvo conmigo en esta temporada y en la pasada muy de cerquita. Me apapacha, me cuida, me lleva al set 🤣, me tiene lista mi comida, me da mis llamados, escucha mis corajes, me apura para que me cambie, y hasta repasa conmigo mis líneas!!! ….. y además de todo, es mi amiga! Gracias @jazzy_sensation por ser tan incondicional, profesional, entusiasta y hacerme reír. ❤ @queridacentauro

