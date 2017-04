Kendall Jenner no es ‘tan Kardashian’ como sus hermanas

La famosa dice parecerse más a su padre

La joven Kendall Jenner es muy consciente de que su nombre siempre se asociará al mediático clan Kardashian, a pesar de que en realidad a ella ni siquiera se la pueda considerar una Kardashian como tal, pero eso no le impide seguir tratando de desmarcarse de la imagen que se asocia automáticamente con las mujeres de su familia siempre que se le presenta la oportunidad.

De hecho, la mayor de las dos hijas que Kris Jenner tuvo con su ex Caitlyn Jenner, antes de que esta se sometiera a un cambio de sexo, no duda en asegurar que ella se parece mucho más a su padre que a sus hermanastras mayores –Kourtney, Kim y Khloé– tanto por sus gustos en cuestiones de estética como por su insistencia en proteger su privacidad.

“De pequeña yo era muy chico. Tuve una fase en la que solo llevaba ropa de chico. Siempre estaba con los chicos, he conectado mejor con ellos. Siempre he sido la diferente. A ver, soy una chica y me gusta ser una chica, pero nunca me lo he tomado tan en serio como mis hermanas. Creo que lo he heredado de mi padre. Soy más Jenner que Kardashian“, ha confesado en el número de mayo de la edición estadounidense de Harper’s Bazaar.

Harper's Bazaar 150th anniversary issue. @harpersbazaarus stay tuned… A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Apr 13, 2017 at 8:42am PDT

Lo cierto es que aunque comenzara a participar en el reality “Keeping Up with the Kardashians” con apenas once años, Kendall ha conseguido lo imposible: mantener su vida personal en un relativo segundo plano al mismo tiempo que se ha convertido en una de las personas más populares de Instagram, donde acumula algo más de 78 millones de seguidores.

“Trato de conservar mi intimidad más que el resto de mi familia, supongo. Simplemente porque creo que es un arma muy poderosa. Además, creo que la gente siempre quiere lo que no puede tener. Está bien generar un poco de misterio“, opina al respecto.

so happy to be the face of the new #DWClassicPetite from @danielwellington! Enter KENDALL for 15% off on Danielwellington.com link in bio #ad A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Mar 14, 2017 at 9:00am PDT

Ese deseo de llevar una existencia lo más normal posible se traslada también al plano sentimental. Al contrario que sus hermanas, que acostumbran a avivar los rumores sobre sus romances con ambiguas publicaciones en sus redes sociales o estudiadas apariciones en los capítulos del reality familiar, Kendall se niega a dar explicaciones sobre su estado sentimental en sus entrevistas más allá de para desmentir las especulaciones más descabelladas, como por ejemplo que está planeando su boda con el rapero A$AP Rocky.

there's no crying in baseball A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Feb 1, 2017 at 8:17am PST

“No me voy a casar con nadie. No estoy prometida. Ahora mismo no hay nada a largo plazo o serio en mi vida. Si no estoy con alguien al cien por cien, ¿por qué debería hacerlo público? Si ni siquiera yo sé lo que es, ¿por qué debería hacérselo saber al mundo?“, ha explicado en la misma conversación dando a entender que, aunque podría mantener una relación con el intérprete, con quien se la ha visto en actitud cariñosa en varias ocasiones, no será ella quien lo haga oficial.

last year A post shared by Kendall (@kendalljenner) on Nov 29, 2016 at 5:11pm PST