Lanzan iniciativa para ayudar a familias hispanas a enterrar a sus difuntos

La Arquidiócesis de Nueva York promueve bajos costos en los cementerios católicos, a fin de que los creyentes den sepultura a los cuerpos y cenizas de sus seres queridos

La muerte de un ser querido es uno de los momentos más duros en la vida de cualquier persona, y de paso un golpe económico muy fuerte para familias de bajos recursos, que en muchas ocasiones no pueden enterrar los restos de sus parientes.

Esta es una de las preocupaciones que párrocos de la Gran Manzana escuchan a diario entre sus feligreses, por lo que la Arquidiócesis de Nueva York acaba de lanzar una iniciativa para ayudar a los hispanos a dar sepultura a los restos de sus familiares en cementerios católicos.

“El cardenal (Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York) se da cuenta por medio de los padres que trabajamos en la comunidad hispana que hay muchos hispanos que no están enterrando a sus seres queridos en los cementerios católicos o incluso que no los están enterrando. Muchos se están quedando con las cenizas en su casa por los costos”, asegura el padre José Félix Ortega, párroco de la Parroquia St. Peter and St. Denis, de Yonkers. “Y por eso a las personas que no tienen recursos vamos a ayudarlos de alguna manera”.

El religioso explicó que en los cuatro cementerios católicos que la Arquidiócesis tiene en la Gran Manzana, al igual que en los 69 campos santos que manejan varias parroquias, aún hay espacio para entierros de cuerpo presente, al igual que cenizarios.

“Para las personas que no tienen recursos, en cada cementerio hay una zona llamada San José de Arimatea”, agregó el padre, mencionando que el costo para enterrar cenizas en zona comunitaria será de $250 y si es en un nicho para una sola persona será de $1,000.

“En cada cementerio hay una sección llamada Sagrado Corazón de Jesús y María para cuerpos completos”, destacó el sacerdote, tras explicar que el costo de ese tipo de sepelios será de $3500, casi la tercera parte de lo que puede llegar a valer un servicio regular en cualquier cementerio.

El religioso comentó que además existirá una sección totalmente gratuita para aquellas personas que sufen el nacimiento de bebés sin vida, y ayuda especial para los desamparados.

“La idea es que nuestro pueblo hispano se anime a enterrar a sus familiares en un campo santo y que demos esa veneración a los restos de nuestro cuerpo como se debe”, dijo el padre Ortega, tras recordar que el Papa Francisco mencionó recientemente que no es modo católico guardar las cenizas en las casas. “La Iglesia aprueba la cremación pero esas cenizas se tienen que depositar en un cementerio”, dijo.

“Esta iniciativa está pensada especialmente en nuestros inmigrantes. Muchos dicen: ‘tengo el respeto, pero no tengo los recursos’. Otros piensan: ‘me los voy a llevar a mi país, pero no sé cuando’. Y esta es la oportunidad para darles sepultura, como se debe”, agregó el religioso, tras resaltar que los feligreses deben comunicarse con los párrocos de sus iglesias para conocer más sobre las iniciativas de los sepelios, que ayuda a aliviar el dolor que deja la muerte.

“Me ha tocado conocer casos donde no se da ese duelo y viven en continuo dolor, porque esa persona que ha fallecido la tienen ahí constantemente y hay que entender que el duelo es también una etapa de olvido, aunque suene difícil, es una etapa diferente y el depositar el cuerpo o las cenizas es un paso duro pero importante para transformar esa relación humana en espiritual”, concluyó el sacerdote.

Datos de la iniciativa

$250 es el costo de enterrar la cenizas en zonas comunales

$1,000 es el precio de los cenizarios individuales

$3,500 es el costo de las tumbas de cuerpo completo para personas de bajos recursos

$8,000 y hasta más llega a costar en promedio un entierro en Nueva York

$0 dólares es el costo para los desamparados que deseen enterrar a sus seres queridos, al igual que los bebés que nacen sin vida Cementerios de la Arquidiócesis de Nueva York donde hay espacios

Cementerio de la Ascensión, en Airmont

Cementerio Calvary, en Woodside

Cementerio Puerta del Cielo, en Hawthorne

Cementerio de la Resurrección, en Staten Island

69 cementerios adicionales que poseen varias parroquias en la ciudad