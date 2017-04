Salma Hayek triunfa en taquilla y le da ‘lección’ a Trump

La mexicana celebró que las películas en las que ha actuado sumen más de mil millones de dólares, lo cual consideró un mensaje para el presidente

La actriz Salma Hayek celebró que las películas en las que ha actuado sumen más de mil millones de dólares, lo cual consideró un mensaje para el presidente Donald Trump.

“Le demuestra a muchos, y en especial al presidente Donald Trump, que no todos los mexicanos somos criminales o violadores y que hemos aportado mucho a este país“, expresó la veracruzana en entrevista con Notimex para promover el filme How to be a Latin Lover, con Eugenio Derbez.

“Cuando llegué a este país me discriminaron mucho, pero si no me hubiera esforzado tanto al superarme no habría logrado tanto. Por eso las criticas racistas y discriminatorias deben ser nuestro motor para superarnos, ser más profesionales; que nuestro trabajo brille, no sólo el de los mexicanos en Estados Unidos, sino los mexicanos en general”, consideró.

Salma aseguró que no le quita el sueño ganar un premio Oscar, pero sí lo desea para su marido, el francés François Henry Pinault.

“Cada que hago una película esa es su pregunta: ‘¿pero con esta sí vas a ganar el Oscar?’; así que me gustaría ganarlo para que ya se calle porque está obsesionado“, contó.

Garantía de taquilla

Estas son algunas de las 21 películas con las que Salma Hayek ha alcanzado ya los mil millones de dólares en la taquilla de EU:

*cifras en millones de dólares

Son como Niños (162)

Gato con Botas (149)

Son como Niños 2 (133)

Las Aventuras de Jim West (113)

Once Upon a Time in Mexico (56)

Fuente: Boxofficemojo.