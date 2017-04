Kylie Jenner y Kim Kardashian se unen en un proyecto muy sensual

Cuando se trata de amasar fortunas, no importa cuánto se enseña, sobre todo en el caso de las Kardashian

Cuando las hermanas Kardashian se unen todo puede pasar, sobre todo hacer negocio con grandes empresas.

Es sabido que Kim y sus hermanas salieron muy buenas para hacerse publicidad a costa de su vida diaria, todo esto gracias al programa Keeping Up with The Kardashians.

Pero fuera de esas grabaciones, ahora dos de ellas traen una alianza para ganar más todavía.

Kylie Jenner le propuso a su hermana mayor Kim que posaran sus bellas figuras para la línea de cosméticos de la primera, por lo cual todo salió muy bien y ya se ve esto en un video.

A ellas les fascina presumir a través de redes sociales sus enormes curvas para vender sus productos de belleza.

Kylie subió un video por Instagram, donde se visualiza a las dos cuerpo a cuerpo y sin brassier a punto de ser fotografiadas.

Kim, quien está próxima a alcanzar los 100 millones de seguidores en la misma red social, subió el mismo video con la palabra “próximamente”.

COMING SOON @kyliecosmetics #KKW Una publicación compartida de Kylie (@kyliejenner) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 10:20 PDT

Se espera que la campaña derroche extrema sensualidad tal y como ellas acostumbran a hacer en cada una de sus anuncios publicitarios.

Cuando se trata de amasar fortunas, no importa cuánto se enseña, sobre todo en el caso de las Kardashian que tienen maestría en “anatomía”.

Los atributos de Kylie y Kim seguramente funcionarán muy bien como foco de estos promocionales, aunque en realidad lo que ellas van a anunciar será el maquillaje.

Pero en la guerra y en el amor todo se vale, y mientras sus cuerpos sirvan para vender, ellas lo seguirán enseñando y seguramente los dueños de las grandes tiendas continuarán alimentando todo eso con tal de que la gente consuma lo que ellas anuncian.