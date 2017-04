Monster Truck hace un front flip por error

Existen trucos como el triple Axel en patinaje artístico en hielo o los 900º en patineta que han sido grandes logros para el deporte en cuestión y que han sido logrados por primera vez después de un ardo entrenamiento y numerosas…

Existen trucos como el triple Axel en patinaje artístico en hielo o los 900º en patineta que han sido grandes logros para el deporte en cuestión y que han sido logrados por primera vez después de un ardo entrenamiento y numerosas fallas, pero que se han hecho con toda la intención.

Aquí veras como un Monster Truck hace un front flip (o giro hacia adelante) por primera vez en la historia, pero según nos confiesa el conductor, esto fue totalmente sin intención.

Hace unos días, Lee O’Donnell, también conocido como el Mad Scientist en el mundo de los Monster Trucks, logró un truco que nadie había hecho, el giro hacia adelante. Esto sucedió en el Monster Jam World Finals en Las Vegas donde al golpear la rampa el poderoso Monster Truck hace un front flip que el mismo O’Donnell ha dicho fue por accidente.

A pesar de haber entrenado el giro en las semanas anteriores y haber tratado de hacerlo, con resultados no muy buenos, unas semanas antes en Detroit, Lee afirma que al tomar la rampa él esperaba hacer un “wheelie” y aterrizar en las ruedas traseras, pero como podemos ver en el video eso tuvo como consecuencia algo que jamás se había logrado.

El salto se llevó a cabo durante la corrida de estilo libre de Mad Scientist en las finales y le valió el campeonato del Monster Jam World Finals al ayudarle a conseguir una calificación de 9.355 que lo colocó sobre los 9.316 de Neil Elliot quien terminó en segundo lugar.

Según O’Donnell todo mundo dice que han visto el vido 100 veces a lo que él contesta que lo ha visto más de 1000 veces y todavía no sabe cómo lo logró y mucho menos cómo va a hacerlo de nuevo. Si no has visto el video, te sugiero lo hagas ahora mismo.