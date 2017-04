Video: Bruja realiza ritual satánico para conjurar maldición que pesa sobre Cruz Azul

¡Ver para creer! Con esto la Máquina Celeste volvería a pitar, pero... ¿y si no?

En un evento sin precedentes cubierto por diferentes medios de la prensa deportiva mexicana, una mujer que se hace llamar la ‘Bruja Zulema’ realizó un ritual satánico con todo y cabezas de puerco a las afueras de la sede de Cruz Azul.

Decenas de reporteros y fotógrafos se congregaron a la entrada de las instalaciones de La Noria para ser testigos de las evoluciones de Zulema, quien explicó que sobre el equipo pesa una maldición de un brujo que ‘solicitó ayuda y se le negó’ por lo que él maldijo al club para que nunca volviera a ganar un campeonato. “En este lugar existen huesos, han venido a tirar animales. Cuenta la leyenda que aquí hay una sombra, un fantasma dentro del lugar, por lo que voy a ofrendar estas cabezas a Satanás”, dijo la mujer ante su atónita audiencia.

Tras su ritual la mujer fue cuestionada por los medios acerca de la vigencia de su conjuro: “Es mi reto. De mi cuenta corre que Cruz Azul le gana a las Chivas. Si eso sucede me gustaría que los de Cruz Azul me den las gracias, pero si pierde, pues me visto de las Chivas” (SIC).

¡Ay nanita! La bruja Zulema está haciendo una ofrenda a Satanás en La Noria para quitarle salación al @cruz_azul_fc pic.twitter.com/HbCLw2H8bg — San Cadilla (@SanCadilla) April 19, 2017

Dice la bruja #Zulema que la limpia al Cruz Azul comenzará a aplicar ¡para el juego vs @Chivas! pic.twitter.com/xtONFjcw7s — San Cadilla (@SanCadilla) April 19, 2017