No paga tarifa de viaje, pero apuñala a taxista hispano que lo transportaba

Alex Acosta, de 32 años, se encuentra grave tras recibir estocadas en su cuello y hombro

En lugar de pagar la tarifa de su viaje en taxi, un pasajero apuñaló al taxista que lo transportaba, quien ahora se encuentra grave en el hospital. Los hechos ocurrieron cuando Alex Acosta, de 32 años, conducía el vehículo por la intersección de la avenida Prospect y el sur de Crotona Park, en El Bronx, para dejar al pasajero que transportaba el miércoles, alrededor de las 11 a.m.

Según el reporte policial, cuando el sujeto procedía a bajarse del taxi, sacó un cuchillo y apuñaló a Acosta en el cuello y en el hombro. Luego escapó con $40 en su poder.

La Federación de Conductores de Taxis de Nueva York informó a los medios locales que el pasajero hizo parar al taxista en un lugar no habilitado para ello. A eso se sumaron una serie de errores cometidos por la víctima como tener el dinero a la vista y que la cámara de seguridad de su vehículo no estuviese funcionando.

“Nuestra recomendación a todos los conductores es que cuando están en un vecindario que es inseguro, no respondan a pasajeros que paran taxis de manera ilegal“, dijo Fernando Mateo, representante de la Federación. “No arriesguen sus vidas. No vale la pena”.

Acosta, padre de dos hijas, permanece internado en el Hospital St. Barnabas en estado crítico.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el sospechoso, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se puede enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.