Consideran horribles comentarios de Chávez

WASHINGTON/AP – Estados Unidos desestimó las insinuaciones del presidente venezolano Hugo Chávez de que Washington podría ser responsable de una seguidilla de casos de cáncer entre mandatarios latinoamericanos.

La portavoz del Departamento de Estado Victoria Nuland describió los comentarios de Chávez de “horribles y reprensibles”, y dijo que no merecían mayor respuesta.

Chávez repetidamente ha dicho que Washington está detrás de un complot para derrocarlo, pero en estas últimas declaraciones fue mucho más allá con sus sospechas de conspiración, calificando como extraño que varios líderes de la región hayan sufrido en los últimos tiempos problemas de salud relacionados con el cáncer y sugirió que esto podría tener causas no naturales.

Chávez expresó la víspera que no está acusando a Washington y que no tiene ninguna prueba, pero se preguntó: “¿Sería extraño que (los estadounidenses) hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años o no se cuántos?”

Señaló que “es muy difícil explicar a estas alturas ya con la ley de las probabilidades, por ejemplo, lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros (líderes) en América Latina”,

Los líderes latinoamericanos afectados por el cáncer son Chávez de Venezuela, Fernando Lugo de Paraguay, Cristina Fernández de Argentina y el ex presidente brasileño Lula da Silva.

La actual mandataria de Brasil Dila Rousseff concluyó satisfactoriamente en agosto un tratamiento contra un tumor maligno bajo su brazo izquierdo por el cual fue intervenida quirúrgicamente en 2009 cuando era candidata presidencial.