Talento latino deja su huella en el Desfile de las Rosas

LOS ANGELES – Los hispanos desbordaron creatividad y energía para contribuir a que el Desfile de las Rosas 2012 celebrado ayer en Pasadena, California, generara alegría en las calles y a través de la televisión a nivel mundial.

“Las contribuciones de los hispanos para la celebración del Desfile de las Rosas para mí es grande, los voluntarios y trabajadores que construyen mis carrozas son latinos”, dijo a Efe Raúl Rodríguez, diseñador de carrozas.

“Es muy inspirador saber que los hispanos hacemos un gran esfuerzo para que todo luzca bello y esa dedicación se refleja en los colores (formados con flores, semillas y fibras naturales) que todos vemos en este desfile increíble”, agregó.

El Desfile de las Rosas número 123 titulado “Just Imagine” comenzó a tomar forma el domingo por la tarde cuando las 44 carrozas participantes, de las cuales Rodríguez diseñó 11, fueron formadas en línea en el bulevar Orange Grove.

“Mi jornada para el Desfile de las Rosas 123 comenzó a las 3:00 a.m. cuando me desperté y para tomar un poco de energías comí un pequeño desayuno”, contó Rodríguez, a quien los jueces del festival le premiaron ocho carrozas este año. “Luego me puse la ropa para desfilar sobre la carroza ‘Wonderful Indonesia’ (Premio del Presidente) en la cual por noveno año me acompaña Sebastián”, reveló acerca de su mascota, un guacamayo jacinto con plumas de azul intenso.

Al amanecer de ayer comenzaron a formarse las 20 unidades ecuestres, formadas por 350 caballos, y entre ellos el grupo de charros de la familia Bañuelos originarios de Zacatecas, México.

Entre las 21 bandas musicales la del Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD) entonó ritmos latinos con una mezcla de canciones titulada “Spanish Skies” y la puertorriqueña Banda Escolar de Guayanilla, después de haber participado en 2001, regresó este año para representar los ritmos de Latinoamérica a lo largo de las cinco millas y media sobre el bulevar Colorado. El desfile inició a las 8:00 a.m.; pero minutos antes Rodríguez conoció en persona al Gran Mariscal, J.R. Martínez, un veterano de la guerra en Irak (hijo de salvadoreña y padre mexicano) que en 2011 ganó el concurso “Bailando con las Estrellas”.