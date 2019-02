La calle opina

Nueva York – ¿Que tan importante es la calificación de un restaurante? Algunos no pondrían ni siquiera un pie al interior de un recinto catalogado con una C, otros lo toman con mas relajo y algunos simplemente no creen en el sistema. “Si dice A es B, si es B es C y si es C, eso ya es una asquerosidad, imagínate, yo no le creo mucho, es simplemente un grado, no les creo”. “Siempre estoy mirando, si tiene una C o una B me indica que no son muy limpios, que no son muy higiénicos y pueden contaminar la comida, por eso es muy importante tener una A”.

“Necesito saber la limpieza de lo que como, es mi preocupación por la salud, para mi”.

“Considero que no es fiable cuando les ponen una A, porque a veces los manager en esos días de la inspección les avisan y le dan una limpieza exhaustiva al restaurante”. “Me gusta el sistema y si voy a un restaurante me gustaría que tenga una A o una B y también se tendría que hacer con los carritos de comida en la calle, que tienen que tener la misma higiene”.