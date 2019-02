Amistosos para todos los gustos

Mientras la Eurocopa se acerca en Latinoamérica se centran en Brasil 2014

-LONDRES/AP – La Eurocopa está cada vez más cerca y las oportunidades para ensayar son escasas. La tanda de amistosos internacionales del miércoles ofrece la oportunidad de probar esquemas y definir planteles.

Mientras algunos clamarán por conseguir victorias que sirvan para subir la moral, el técnico de Alemania Joachim Loew forma parte del bando que sostiene que el resultado es lo menos relevante a falta de cuatro meses del torneo continental.

Hay cinco fogueos que sobresalen: Alemania se las verá con Francia; el campeón vigente España chocará con Venezuela; Inglaterra se medirá con Inglaterra; Italia se topará con Estados Unidos; y Portugal enfrentará a Polonia.

Loew dijo que el duelo en Bremen servirá para pulir detalles y recordó que Alemania quedó tercera en los mundiales de 2006 y 2010, pese a que sucumbió ante Italia y Argentina en la antesala.

Aunque el centrocampista Bastian Schweinsteiger, el enlace Mario Goetze, el goleador Lukas Podolski y el zaguero Per Mertesacker no podrán jugar por lesiones, Loew no quiso citar a gente nueva.

“Estamos bien cohesionados, todos entienden la filosofía de juego”, dijo Loew. “En un partido contra Francia vamos a tratar de probar un par de cositas. Lo más importante es que vamos a tener la oportunidad de compartir juntos durante dos o tres días”.

Alemania se puede motivar en conseguir un triunfo ante Francia. La última vez que derrotó a Les Bleus fue el 12 de agosto de 1987 en Berlín. Rudi Voeller metió los dos goles germanos en la victoria 2-1, mientras que Eric Cantona anotó el tanto francés.

Tras ganar todos sus diez partidos en la etapa de eliminatorias, Alemania se ha entusiasmado con mira a la cita de Ucrania y Polonia en junio, a la caza de su primer gran título internacional desde que conquistó la Euro de 1996 en Inglaterra.

En Francia faltan por definir un par de plazas. A raíz de las bajas de los lesionados arietes Karim Benzema (Real Madrid) y Loic Remy (Marsella), Olivier Giroud (Montpellier) cuenta con la oportunidad de convalidar sus credenciales como máximo goleador de la temporada en la liga francesa con 16 conquistas. Louis Saha (Tottenham) también podrá de mostrar que se merece ser tomado en cuenta.

Francia lleva 17 partidos sin perder, pero Alemania será su rival más duro desde que hace dos perdió 2-0 ante España.

Hablando del campeón, su duelo del miércoles en Málaga será el último antes que el técnico Vicente del Bosque defina en mayo el plantel que irá a la Euro. También será el primero en cinco años sin Fernando Torres en el ataque.

Fernando Llorente y Roberto Soldado tratarán de convencer a Del Bosque que deben ser titulares en la delantera.

Rio de Janeiro/EFE – Brasil y Bosnia se medirán hoy en Saint Gallen (Suiza) en un amistoso que ambos consideran importante para su futuro y para el que convocaron a sus mejores jugadores, lo que permitirá ver un duelo de goleadores entre Neymar, del Santos, y Edin Dzeko, del Manchester City.

Mientras que Brasil espera aprovechar el amistoso para comenzar a definir la selección con la que acudirá a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y refinar la que prepara para el Mundial 2014, Bosnia quiere foguear a los jugadores con los que intentará clasificar al Mundial que los brasileños organizarán en tres años.

México/EFE – El centrocampista Marco Fabián, uno de los líderes de la selección mexicana que se prepara para el Preolímpico de fútbol, aseguró ayer que el partido de esta semana contra Estados Unidos no tendrá nada de amistoso y el resultado sí importará.

“Va a importar mucho, es un partido importante contra un rival de prestigio y será un buen examen para nosotros”, dijo el jugador al concluir el entrenamiento del equipo, ayer en la Ciudad de México.