Carlos Beltrán sueña con la Serie Mundial

JUPITER, Florida – Carlos Beltrán llega a los Cardenales de San Luis buscando la que podría ser su última oportunidad de alcanzar un título de campeón.

Luego de reimpulsar su carrera en 2011, tras una serie de lesiones que limitaron su tiempo de juego y acción en los dos años anteriores, el jardinero puertorriqueño emprende su temporada número 15 en las Grandes Ligas con su quinto club.

“Estoy tratando de buscar la oportunidad de estar en los playoffs”, dijo Beltrán. “Estar en una Serie Mundial no es algo que pase todos los años, pero sí creo que aquí hay buenas oportunidades si nos mantenemos en salud”.

Beltrán sabe lo que dice ahora que tiene 34 años. No ha vivido la experiencia de una postemporada desde 2006, entonces la segunda de su siete campañas de un contrato con los Mets de Nueva York.

Esa postemporada culminó con el séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Nacional, con Beltrán ponchándose al ver pasar sin hacer swing a una curva de Adam Wainwright de los Cardenales.

San Luis se encaminó a ganar la Serie Mundial de ese año y viene de conquistar el campeonato en 2011.

Seis años después, curiosamente, Beltrán y Wainwright son compañeros de equipo.

El defensor de la camiseta número tres de la novena de San Luis es consciente de que el privilegio de ganar una Serie Mundial es de solo unos pocos peloteros.

“Estoy haciendo lo que me gusta, que es jugar béisbol”, dijo Beltrán. “Si gano un campeonato de aquí a que me retire o no lo gano igual le tengo que dar gracias a Dios por la carrera que me ha dado en este deporte”.

“Hay muchos peloteros que han jugado este deporte y nunca han ganado una Serie Mundial, personalmente entiendo que eso muchas veces no le toca a todos”, dijo.

Beltrán aún no piensa en una fecha para culminar su carrera, aunque no resultaría descabellado que lo haga luego de finalizar la temporada de 2013.

“Ahora mismo no lo sé, esto es algo que hay que ver año a año”, sostuvo.