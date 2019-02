Fiore vislumbra a México en el Mundial

NUEVA YORK – “En los papeles, México debe estar en el Mundial del 2014, en Brasil, pero los papeles se los lleva el viento, hay que ganar los partidos en la cancha”.

Así se expresó ayer el periodista deportivo Fernando Fiore, ‘El Presidente’ del popular programa ‘República Deportiva’ de Univision, quien se encuentra en Nueva York “siguiendo al ‘Tri’ de todos los mexicanos”, según dijo en entrevista telefónica con EL DIARIO/LA PRENSA.

Precisamente, en ese afán de dejar listo al equipo que encarará las eliminatorias mundialistas de la Concacaf desde el 8 de agosto, mañana la selección mexicana inicia su gira de tres amistosos en suelo estadounidense.

Con sus mejores futbolistas, mañana, desde las 3:00 p.m., el equipo dirigido por José Manuel de la Torre se enfrentará al combinado de Gales, en el MetLife Stadium, en East Rutherford, New Jersey.

El jueves venidero, la selección mexicana se enfrentará a Bosnia-Herzegovina, en Chicago; y el domingo 3 de junio cerrará ante Brasil, en Dallas.

“Estos tres partidos le van a dar al técnico, el ‘Chepo’ De la Torre la justa medida”, consideró Fiore.

“Creo que es un equipo que ya viene formado desde hace un buen tiempo”, continuó el comentarista deportivo.

“Además, México ha tenido en los últimos años muchos jóvenes que han ido creciendo a través de los campeonatos mundiales juveniles que han ganado”, manifestó Fiore.

Sin embargo, el periodista argentino considera que aún hay demasiados futbolistas extranjeros en el torneo azteca, “que bloquean la subida de jugadores jóvenes de las fuerzas básicas”.

“Creo que las eliminatorias no van a ser fáciles, nunca lo son, pero me imagino que van a poder sortearlas y van a poder estar en Brasil-2014 sin problema”, añadió.

“El fútbol atrae mucho glamour, mucho show, mucha gente que se acerca a los partidos para ver al ‘Chicharito’ (Hernández), para ver a ‘Memo’ Ochoa, para ver a (Andrés) Guardado”, dijo.

“Cuando uno era niño, siempre le hacía mucha ilusión estar cerca de los grandes ídolos del fútbol”, reconoció Fiore.

Mañana 14 menores que asisten a programas de ‘Boys & Girls Clubs’ de New Jersey tendrán la oportunidad de estar en el borde del campo de juego como pasa-balones del partido amistoso entre México y Gales.

Los menores, seleccionados por su buenas calificaciones y buena conducta, asistieron a una ‘clínica’ de fútbol para que se conviertan en ‘recogepelotas oficiales’, y Fiore compartió con ellos.

Otros 14 jovencitos de Chicago, e igual número en Dallas -las otras ciudades donde jugará el ‘Tri’- tendrán la misma oportunidad, bajo el programa “Club Balón Rojo”, que auspicia la fabricante de refrescos Coca-Cola.

Fiore resaltó que además de las charlas de fútbol, los muchachos y sus padres recibieron información que les será de suma importancia para su educación. Un ejecutivo del ‘Hispanic Scholarship Fund’ les informó sobre becas y préstamos a bajo interés para que continúen sus estudios universitarios.

“Es muy triste ver que los chicos hispanos no siguen más allá de ‘high school’. De 50 millones de hispanos que somos en Estados Unidos, solamente un 12% de latinos logran completar una carrera universitaria, y no es por falta de conocimientos, de actitud, sino por la falta de herramientas que no saben que están a la mano del latino”, dijo el ‘Presidente’ de ‘República Deportiva’.

“Me golpeó muy fuerte”, indicó Fiore, al explicar por qué se involucró con la campaña.

“Yo soy uno de los hispanos que llegó a Estados Unidos con 19 años, estaba estudiando la universidad en mi país, llegué acá, no hablaba inglés, tuve que laborar en diferentes tipos de trabajos que eran muy físicos (duros) para mi edad y que no era lo que yo quería hacer en mi vida”, explicó.

“Pero tuve la oportunidad de conocer proyectos y campañas universitarias a través del gobierno, que daban ayuda a estudiantes y con eso pude continuar mis estudios… por eso me interesó mucho la campaña”, manifestó Fiore.

