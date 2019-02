Obama y Bill Clinton calientan NY

Intensa campaña de recaudación de fondos con presentación en Broadway

Washington/EFE – El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton acompañará hoy al mandatario estadounidense, Barack Obama, durante una pequeña gira de recaudación para su campaña de reelección de cara a los comicios del próximo noviembre.

Los dos líderes participarán en un acto privado de recaudación en Nueva York y después se dirigirán a una gala en el hotel Waldorf Astoria de la misma ciudad, para terminar en el teatro New Amsterdam en el evento “Barack en Broadway”.

Clinton fue reclutado por el equipo de campaña de Obama para avalar la política económica del presidente con el objetivo de alentar a los seguidores y recaudar más fondos, pero pese a apoyar abiertamente al actual mandatario, el expresidente no dudó en alabar la semana pasada las virtudes en materia de negocios del virtual candidato presidencial republicano, Mitt Romney.

Clinton predijo durante una entrevista en la cadena CNN la victoria de Obama el próximo noviembre y aseguró que las propuestas económicas del actual mandatario son mejores que las que promueve el exgobernador de Massachusetts, pero también aseguró en referencia al candidato republicano que “ha tenido una carrera en los negocios que supera el umbral de calificación”.

La de ayer no será la única visita de Obama a Manhattan en busca de fondos durante este mes. La semana próxima, la actriz Sarah Jessica Parker, conocida por su papel protagonista en la serie “Sex and the city”, acogerá en su casa neoyorquina una cena para el mismo fin.