Un verano a bajo costo en NY

Conoce todas las posibilidades que ofrece NY al alcance de todos los bolsillos.

NUEVA YORK – Los esperados días de verano ya están aquí y llegan mezclando vacaciones escolares con temperaturas tropicales paradisiacas.

En esta época la capital del mundo se abre a las posibilidades de todos los bolsillos para que cada familia ajuste su presupuesto y disfrute.

Desde los grandes e imponentes como el Parque Central, en el corazón de la Gran Manzana, hasta los más locales ubicados dentro de nuestros condados, cada uno ofrece algo especial.

Por ejemplo, el Riverside Park, en Manhattan, brinda clases de yoga gratis, en un entorno fascinante a orillas del río Hudson, además de disponer de kayaks que pueden ser usados de forma gratuita.

El Bryant Park de la 6ta avenida es uno de los más importantes lugares culturales al aire libre de la urbe neoyorquina. En este puede disfrutar de conciertos, y películas proyectadas en pantallas gigantes.

Los parques en general nos ofrecen el contacto directo con la naturaleza, y la oportunidad de interactuar en familia al aire libre. Suelen ser también el lugar ideal para hacer picnic, andar en bicicleta, y hasta practicar deportes de grupo. Muchos cuentan con parrillas, para preparar asados, y mesas para los comensales.

Un paseo en familia que no debe perderse es el de Governors Island. La histórica isla, ubicada frente a la Estatua de la Libertad, cuenta con más de 150 acres dedicados al esparcimiento de los visitantes.

El acceso a la isla es gratis, y puede transportar su bicicleta en una de las barcas que salen desde los condados de Brooklyn, Queens o Manhattan. Una vez allí, tiene la opción de alquilar no sólo una bici, sino también un triciclo, y hasta cuadriciclo, que resulta divertidísimo para montar a toda la familia.

Los zoológicos son otra interesante opción para compartir con los chicos de la casa. El Zoo del Parque Central, ofrece un 10% de descuento si compra sus boletos de admisión en su página de Internet. En este pequeño mundo animal, una familia de cuatro integrantes puede pasar una tarde agradable con algo menos de $40.

Las visitas a los museos de nuestra ciudad son una cita obligada durante cada verano. Y entre tantos museos espectaculares con los que contamos, cabe destacar el South Street Seaport Museum, con sus programas familiares sabatinos. A un costo de solo $15 por niño (los adultos gratis), este programa ofrece discusiones monitoreadas por maestros sobre el pasado histórico del área de Seaport, entre temas de Ecología y Geografía.

¿Y que tal una visita al mundo de la tecnología? No hay adulto o niño que no quede rendido ante la magia del Sony Wonder Technology Lab, cuya admisión es gratis. Localizados en la calle 56 y la Avenida Madison, y con cuatro pisos de pura tecnología interactiva, los visitantes cuentan con acceso a exhibiciones de diferentes tipos, interacción con robots, y hasta una probadita a los juegos de la famosa Play Station.