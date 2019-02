Candidato dice que democracia está en riesgo

Quito/EFE – Alberto Acosta, precandidato presidencial ecuatoriano por una coalición de izquierda de exaliados del presidente Rafael Correa, dijo ayer que la democracia está en riesgo en su país debido a una supuesta maniobra para impedir que ciertos partidos de oposición participen en las elecciones.

“El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibe instrucciones desde la Presidencia de la República”, afirmó Acosta, que encabeza la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas y quien llamó a sus partidarios a una marcha de protesta hoy en Quito.

El CNE revisa actualmente la totalidad de las firmas presentadas por movimientos y partidos políticos para concurrir a los comicios de febrero de 2013, después de haber detectado numerosas irregularidades.

El Consejo declaró inválidas miles de rúbricas del Movimiento Popular Democrático (MPD) y el partido indígena Pachakutik, unidos bajo la bandera de Acosta, por lo que actualmente se afanan por reunir hasta el 24 de septiembre las que les faltan para llegar a las casi 158,000 mínimas necesarias.

Si no las logran, no podrán presentar a Acosta como su candidato a suceder a Correa, quien aun no ha confirmado si se presentará a la reelección.

El aspirante presidencial acusó al Gobierno de supuestamente lanzar una campaña con el reparto de volantes para impedir que los ciudadanos se afilien, una vez que el oficialista Movimiento Alianza País ya ha recibido el visto bueno del CNE.

Correa respaldó la decisión del Consejo de revisar todas las firmas y llamó a una vigilia ciudadana “para evitar que la partidocracia y cierta prensa, en base a la mentira, prepotencia, presiones, burlen la Constitución y la Ley”.