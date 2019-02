Ricardo Seco muestra su moda mexicana en NY

El diseñador mexicano Ricardo Seco presentó ayer su última colección en la Semana de la Moda de Nueva York

Nueva York – Ricardo Seco no se conformó con un simple desfile para presentar ayer su última colección, el diseñador mexicano quiso mostrar además la riqueza cultural de su país.

Por segunda vez durante la Semana de la Moda, el desfile de Seco formó parte de “Yo soy México”, evento que tiene como objetivo crear oportunidades en Nueva York para los artistas mexicanos, en diferentes expresiones como el diseño, la música, la fotografía y las artes visuales.

“La idea es compartir con la gente con la que he crecido en el mundo de la moda en México”, explicó Seco quien colaboró anoche con el fotógrafo Javier Ortega, la maquilladora Mayela Vazquez, el diseñador gráfico Vladimir González, los músicos Giovanni Piacentini y Allen Hulsey, entre otros creativos.

El diseñador, con una trayectoria de más de 10 años en México, mostró entonces su propuesta para la temporada primavera-verano 2013 a la que llamó “Share” (Compartir), con la cual se mantuvo fiel a su estilo minimalista, con una construcción limpia y colores neutros que encuentra en los detalles y accesorios un juego de texturas y un toque de color, parte de su identidad mexicana.

“Con Share hablo de lo importante que es compartir, hablo de un hombre que si no comparte no se divierte y no sabe estar en este mundo”, señala Seco.

Las telas de la colección van desde el lino, el algodón y la gamuza, hasta el piqué y el cuero, mientras que los colores predominantes son el blanco, el hueso, el khaki y el negro, acentuados muchas veces con bordados artesanales.

“Nueva York está llena de cosas bonitas, y no basta con presentar cosas bonitas, sino más bien hay que crear propuestas que te vayan identificando en el mundo de la moda de la ciudad, y que refleje la identidad de un México distinto, de un México comtemporáneo, de donde no puedo olvidar que vengo”.