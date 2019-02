Denuncia secuestro de su hijo mayor

México/EFE – El empresario español residente en México José Luis Crespo de las Casas lleva más de nueve meses sin ver a su hijo, quien fue secuestrado en el oeste de México y, según denunció, las autoridades no han hecho lo suficiente para encontrarlo.

“Hubo tres veces que lo localicé y en ninguna se hicieron operativos”, contó el español, originario de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), que lleva 33 años afincado en México, con su empresa de fertilizantes naturales.

“Al principio la policía pensó en que se llevara callado el caso, pero ya reventé y estoy yendo a todos lados porque no tengo noticias de él”, añadió el empresario, padre de otros tres hijos.

El secuestro de Jose Luis Crespo Llabres, de 36 años, se produjo el 4 de febrero en el municipio de Tepic (Nayarit). Mientras se encontraba lavando su coche en la puerta de casa, llegaron unas personas en una camioneta y se lo llevaron.

La última vez que supo algo directamente de su hijo fue cuatro días después, cuando se lo pusieron al teléfono y le confirmó que estaba bien.

Antes de esto, Crespo de las Casas pagó parte del rescate que le pidieron, asesorado por el subprocurador de Justicia del Estado, Edgar Veytia, y presionado por constantes llamadas de teléfono y amenazas que llegaron a cumplirse.

“Me llamaron y me dijeron que me asomara a la puerta principal de mi casa, me asomé y ahí estaba la oreja de mi hijo”, explicó el español.

En el momento en el que se produjo el secuestro, el empresario decidió no denunciar el caso, pero cuando le enviaron la oreja acudió a un general de la zona militar de Tepic y también a la fiscalía del estado, que fueron quienes le recomendaron que les diera parte del dinero.