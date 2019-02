Diviértete

Ciclo gratuito de cine latinoamericano en Columbia University. Con la proyección del film “Todos tus muertos” (All Your Dead Ones), del prestigioso director colombiano Carlos Moreno, a las 7 pm., en Teachers College, de Columbia University. El festival tiene previsto una serie de proyecciones mensuales que traerá a Nueva York películas representativas del nuevo cine de América Latina. como “Los labios”, del argentino Iván Fund y “El edificio de los chilenos”, de la cineasta Macarena Aguiló. La proyección es en el Auditorium 263 Macy, ubicado en el 525 de la calle 120 Oeste, entre Broadway y Amsterdam. Gratis.

“Re-Machataso” en BAAD

La actriz, comediante y reina de la comedia Elizabeth “Macha” Marrero regresa a la Academia de Arte y Danza de El Bronx, (Bronx Academy of Art and Dance) con su primer espectáculo en solitario en tres años. Sus queridos personajes de Petronelia, Willy Guiso Jugo, Shaquasha Wakateema, Doolittle Dicky y más esquivan las sorpresas de la vida con humor e irreverencia feroz. Programa previo empieza a las 6:30 p.m., show a las 8 p.m. Boletos a la venta en http://www.brownpapertickets.com. BAAD está localizado en el segundo piso del 841 de la calle Barretto, en El Bronx.

Los músicos de la antigua orquesta de Tito Puente, ahora llamados Mambo Legends Orquestra, se persentan en la serie Salsa Groove de SOBs. Puertas abren a las 5 p.m. con “happy hour” hasta las 7 p.m. Boletos a la venta en http://www.ticketweb.com. SOBs queda en la 200 de la calle Varick. Más información llamando al (212) 243-4940.

Noche de Salsa en Session 73

Dos pistas, restaurante e instrucción de baile en un ambiente clásico y relajado. Todos los lunes a partir de las 8 p.m. se dan clases de salsa por una hora. A las 9 p.m. empieza a tocar la banda de salsa en vivo. Session 73 está ubicado en el 1359 de la primera avenida en la esquina de la calle 73. Más información en http://www.session73.com o llamando al (212) 517-4445.

Alexis y Fido en La Boom

Los reyes del perreo se presentan en vivo en La Boom el día antes de acción de gracias. Puertas abren a las 10 p.m. Boletos enn http://www.laboomny.com. Informes y reservas llamando al (718) 726-6646. Club La Boom está en el 56-15 de Northern Blvd. en Woodside, Queens.