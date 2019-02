Madre del poeta Richard Blanco ya es famosa en Miami (Video)

El hispano recitó un poema durante los actos de investidura de Barack Obama

Miami – La madre del poeta Richard Blanco, quien recitó este lunes un poema propio en la investidura de Barack Obama, se ha convertido en estrella por unos días en su barrio de Miami, donde los vecinos la felicitan e incluso los medios locales quieren entrevistarla.

Cuando su hijo le contó que le habían llamado de la Casa Blanca para que participara en la segunda investidura de Obama, Geysa Blanco, de 75 años, pensó que era una broma. Hoy, menos de un mes y medio después, ha podido comprobar que era cierto.

Desde que se difundió el nombre de Richard Blanco, esta mujer nacida en Cuba y que tuvo a Richard cuando vivía en España, ha atendido a multitud de felicitaciones por parte de sus vecinos e incluso a llamadas de periodistas locales que han querido entrevistarla.

En una entrevista publicada este lunes por The Miami Herald, la mujer, nacida en Cienfuegos (Cuba) y residente ahora en Westchester (Miami), relata cómo un buen día le llamó su hijo y le dijo- “Mami, tengo una noticia que darte”.

“Entre su inglés y su español me dijo que lo habían elegido para escribir y leer un poema en la juramentación del presidente“, explica. Richard Blanco, de 44 años, es el primer poeta de origen hispano y el más joven que participa en la ceremonia de investidura en las escalinatas del Capitolio.

“Cuando me dio la noticia, Richard me dijo que quizás me querrían entrevistar de la televisión y el periódico, y le dije- ‘¿a mí, para qué?'”, relata la mujer al diario miamense.

Efectivamente, al día siguiente ya había cámaras de televisión en su jardín y desde entonces ha ofrecido varias entrevistas a medios locales y dice haber recibido llamadas de multitud de vecinos, amigos y clientes del banco donde ha trabajado durante varias décadas.

Geysa era maestra en Cuba antes de trasladarse a Madrid en 1968, junto a su esposo Carlos Blanco, ya fallecido, y estando ya embarazada de Richard. También iba con su hijo mayor, Carlos. A los cinco meses se mudaron a Nueva York y cuando Richard tenía cinco años se vinieron a Miami.

En una entrevista con Efe, el poeta aseguró este lunes que es “un honor increíble” para él haber participado en la investidura de Obama para un segundo mandato.

“No sé exactamente cómo fui elegido, y espero que sea que (Obama) ha leído mi obra y que le ha gustado… Me parece un sueño”, dijo Blanco horas antes de compartir tarima con el mandatario.