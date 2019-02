Daisy regresa a la tv

Miami — Tras dos décadas de haber iniciado su carrera en el programa de videos “MTV Latinoamérica”, la cubana Daisy Fuentes vuelve a la televisión en español con “La voz kids”, que arranca el próximo domingo por la cadena Telemundo.

“La música siempre ha sido gran parte de mi vida y fue la razón por la cual inicié mi carrera en la televisión, y es para mí muy bonito regresar a esa raíces con un programa que en mi opinión es muy importante”, dijo en entrevista con la escultural presentadora.

“Tiene muchos años que no tengo mi programa en la televisión hispana y tenía muchas ganas de regresar, pero quería hacerlo con un gran proyecto y éste definitivamente es ese proyecto”, afirmó .

Fuentes conducirá el programa al lado de Jorge Bernal, junto a los expertos “coaches” Paulina Rubio, Prince Royce y Roberto Tapia, quienes seleccionarán para sus equipos a jóvenes talentos provenientes de California, Florida, Nueva Jersey, Arizona y Puerto Rico, entre otros.

“Yo soy superfan del programa ‘The voice’ que es de donde surge ‘La voz kids’ y me parece que es un gran formato y en mi opinión es el mejor programa de ‘reality’ que existe hoy en día y más aún si se trabaja con niños, eso lo lleva a otro nivel”, expresó.

“Tengo oportunidad de tratar con los niños y conocer a las familias y darles un poco de apoyo o ese abrazo para a calmar los nervios justo antes de subir al escenario”, añadió Fuentes, quien ha participado en diferentes programas de la televisión estadunidense como “America’s funniest home videos” y “Hollywood Squares”, “Shop like a star” y “Viva Hollywood”, entre otros.

Fuentes, nacida en La Habana, de padre cubano y madre española, se mostró contenta de trabajar al lado de la mexicana Paulina Rubio, a quien conoce desde su época de Timbiriche. “La conocí hace muchos años en MTV y yo feliz de saber que tenía una persona conocida en el programa.

“Cuando me dijeron que habían tres ‘coaches’ y no estaban seguros todavía quienes eran, yo dije Paulina tiene que ser una, simplemente por quien es y cómo ha empezado su carrera, y yo no sabía que estaba adivinando que ya estaban hablando con ella”, agregó.

Senaló a su vez que a Prince Royce lo conoce muy poco, pero que el arrastre que tiene el joven entre sus seguidoras es algo que no veía desde Los Beatles, y sobre Roberto Tapia, el cantante música regional mexicana señaló que es una gran persona que tiene gran paciencia con los niños.

Por el lado empresarial, la cubana dijo que sigue con su línea de ropa con la que acaba de celebrar su décimo aniversario y que acaba de añadir una categoría más que es la de pelucas. También tiene línea de joyería y accesorios, perfumes y colección para el hogar.

La presentadora dijo, por otro lado, que en su casa se sigue comiendo comida cubana y acostumbra la “buena comida y la buena compañía”, pero no habló de su vida personal en la que se incluye una relación con el cantante Luis Miguel, que tuvo furtivos encuentros hace un par de años, luego del romance entre 1995 y 1998 y que supuestamente terminó cuando el mexicano comenzó a salir con la tambien cantante Mariah Carey.