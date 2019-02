Acceso a la anticoncepción de emergencia es vital

La anticoncepción de emergencia es una segunda oportunidad para evitar los embarazos no deseados, si se toma de manera oportuna. Pero las restricciones de carácter político pueden hacerla inaccesible para muchas latinas, al exigir que mujeres de todas las edades muestren una identificación emitida por el gobierno al farmacéutico y exigiendo a las adolescentes más jóvenes que visiten a un médico y obtengan una prescripción antes de conseguir la píldora, que es más eficaz cuanto antes se tome. El Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva (NLIRH, por sus siglas en ingles) se ha unido a otras organizaciones en una demanda federal contra estas barreras clínicamente innecesarias. El mes pasado, un juez federal nos encontró la razón y ordenó al gobierno que levantara las barreras para la contracepción de emergencia de todas las mujeres. En ese momento, tenía la esperanza de que el anticonceptivo de emergencia estuviera pronto donde pertenece, en los estantes de las farmacias, entre los preservativos y las pruebas de embarazo.

Sorprendentemente, la Administración de Obama ha rechazado la decisión del juez, y sigue promoviendo restricciones de edad clínicamente innecesarias y requisitos de identificación para las personas que necesitan anticonceptivos de emergencia. El Departamento de Justicia presentó esta semana apelaciones a la decisión. La Administración de Alimentos y medicamentos (FDA), ha levantado algunas barreras para acceder a una marca de anticonceptivos de emergencia, pero mantuvo en vigencia los requisitos de identificación y los de una receta para las adolescentes más jóvenes que resultan ser problemáticos.

Es decepcionante que el Departamento de Justicia esté intentando exigir requisitos por motivaciones políticas en cuanto a este método seguro, eficaz, sencillo, y de respaldo para el control de la natalidad. Si consiguen lo que pretenden, esto perjudicará a la salud de las mujeres latinas y de otras mujeres de color en todo el país.

Durante más de una década, con el mandato de dos Presidentes, el acceso a la píldora del día después sin receta médica ha estado bloqueado por las interferencias políticas. Los científicos y los médicos saben desde hace años que la anticoncepción de emergencia es segura y sencilla para todas las edades. Como dejó claro el juez del caso, no hay razón convincente para poner restricciones de edad o requisitos de identificación a la píldora del día después.

Los requisitos de edad e identificación para la píldora del día después serán mucho más perjudiciales para las mujeres latinas e inmigrantes, porque es menos probable que tengan identificaciones emitidas por el gobierno con sus fechas de nacimiento. La apelación al DOJ mantendría restricciones que bloquearían eficazmente el acceso a este importante método anticonceptivo para muchas mujeres inmigrantes y latinas jóvenes.

Para las latinas en particular, el acceso ampliado a la anticoncepción de emergencia es de importancia vital para tomar las mejores decisiones para nuestras familias y para nosotras mismas. Contamos con los índices más altos de embarazos no deseados, y las mujeres latinas jóvenes tienen más probabilidades que ningún otro grupo de no tomar anticonceptivos con receta médica porque no pueden permitírselos económicamente. Insisto a la Administración para que reconsidere esta apelación poco meditada, por la salud de todas las latinas.