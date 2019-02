Giants comienzan actividades sin Víctor Cruz

El receptor Víctor Cruz no se presentó a los trabajos voluntarios para jugadores sin contrato, lo mismo que su colega Hakeem Nicks.

EAST RUTHERFORD- Víctor Cruz, receptor estrella de los New York Giants, no se presentó a las primeras actividades del equipo, tal como se esperaba al encontrarse sin contrato vigente.

A la baja del carismático receptor, se suma la de su colega Hakeem Nicks, quien sorprendió al coach Tom Coughlin al no presentarse a las actividades voluntarias para jugadores sin acuerdo salarial.

Coughlin no tuvo explicación para la situación, pues él mismo se mostró sorprendido, no así con la ausencia de Cruz, con quien ya sabía que no iba a contar para el voluntariado.

Nicks tuvo una cirugía artroscópica en su rodilla izquierda, por lo que existía la duda de que participara en el campamento de forma completa, sin embargo, su no presentación estaba fuera de los planes.

En lugar de ambos, los Giants tuvieron a Louis Murphy como pieza importante en esa posición.