Peralta fuera de la contienda

El senador estatal toma decisión en el mejor ínteres de su partido y su familia

Queens — La contienda para la presidencia de Queens se quedó sin candidato latino.

“Considerando el mejor interés de mi campaña, mi familia y el Partido Demócrata de Queens, estoy terminando mi candidatura para presidente del condado de efecto inmediato y apoyaré a Melinda Katz”, dijo Peralta en un comunicado de prensa.

La decisión de Peralta da paso a más especulaciones sobre si la investigación por corrupción que ha salpicado su nombre tuvo que ver con la renuncia de su candidatura. Peralta, que no respondió a nuestras llamadas, no ha sido acusado de ningún delito, pero fue uno de los funcionarios grabados en secreto por la senadora estatal de su condado Shirley Huntley, sentenciada a un año en prisión por malversación de fondos.

Por otro lado, según un experto en política de Queens, Peralta no tenía buena oportunidad, ya que el voto latino no es suficiente para ganar la presidencia de ese condado. “No había espacio para José” dijo el experto, y además “Los números no estaban ahí” agregó. En cuanto a otorgarle el apoyo a Katz, el experto dijo que era de esperarse ya que Katz es la escogida del Partido Demócrata de Queens y es lógico que los demócratas de ese condado sigan la misma línea. Peralta abandonó su candidatura como candidato a la presiden cia de Queens a solo semana y media de que la también candidata demócrata Katz recibiera el apoyo del Partido Demócrata de ese condado.

Aunque Queens es el segundo condado —después de El Bronx— con mayor número de latinos elegibles para votar, la participación electoral es muy baja. Según cifras de 2012 de NALEO basado en las pasadas elecciones presidenciales, Queens tuvo 218,957 latinos registrados para votar, después de El Bronx con 280,244.

El analista político Angelo Falcón dijo que la estructura política de Queens es complicada. “Hay un fuerte contingente afroamericano y hay mucha competencia”, explicó. Peralta era uno de seis candidatos aspirantes al puesto.

Javier Valdéz de Se hace Camino NY dijo que ahora los latinos deben asegurarse que los asuntos que afectan la comunidad en ese condado sean tomados en cuenta por los candidatos que quedan. “Esperemos que todos los candidatos estén listos para dialogar con la comunidad”, acotó.

Algunos hispanos residentes del condado lamentaron la decisión del senador estatal. El peruano Augusto Huyhua comentó que “la comunidad de habla hispana crece en Queens y necesitamos autoridades que hablen nuestro idioma y conozcan nuestra cultura”.

La ecuatoriana María Claudia Acuña dijo que Peralta debió de quedarse. “Muchos latinos vivimos en este condado, pero creo que no tenemos los suficientes funcionarios hispanos”.

Sin embargo, para la colombiana Dorinda Salomón el tener un latino no significaba que era la mejor opción para la comunidad. “Creo que los votantes hispanos debemos tener la mente abierta a otros candidatos que tal vez nos representen mejor. No me afecta que deje la contienda, su trabajo como senador es aceptable, pero no creo que tenga lo necesario para ser presidente del condado”, dijo la señora de 51 años.

Según Falcón, quien es el presidente del Instituto Nacional de política Latina (NILP), “hay que ver si Peralta podrá arrastrar el voto latino hacia Katz”.

Los candidatos que quedan son: Melinda Katz, Peter Vallone hijo, Leroy Comrie y Tony Avella.

Zaira Cortés colaboró en este

artículo