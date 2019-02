Se agudiza crisis del técnico del ‘Tri’

Panamá le dio la estocada mortal a México que jugó mal y se quedó en el camino

Arlington, Texas — El técnico José Manuel de la Torre dijo luego de la eliminación de la selección de México en la Copa Oro de la Concacaf, que “la gente que me contrató puede decidir esa situación”, sobre la continuidad en el puesto.

El equipo de Panamá derrotó nuevamente por 2-1 al ‘Tri’ en esta competencia, esta vez en la ronda semifinal, en juego desarrollado en el estadio de los Vaqueros de Dallas.

“Tengo contrato por todo un proceso y eso no lo decido yo, la gente que me contrató puede decidir esa situación. Aquí los que mandan son los dueños (de los clubes de la Primera División)”, declaró.

En cuanto a la derrota y la eliminación de la final del torneo, situación que agudiza más la crisis por sus negativos resultados en todo el año, el estratega habló de frustración, de falta de un mejor nivel competitivo individual y colectivo.

“Es frustrante porque aspirábamos a más y nos hemos quedado muy cortos, y no hay ningún pretexto, no alcanzamos el nivel individual y colectivo que esperábamos, por supuesto que la aspiración era llegar a la final y ganarla. No hay más que seguir trabajando y levantar la cara, y adelante”, dijo.

De esa falta de un mejor nivel de juego de sus convocados, asumió su parte, al decir que “el responsable soy yo, porque yo los escogí con mi equipo de trabajo”.

Panamá disputará ahora la final el domingo ante Estados Unidos, que despachó 3-1 a Honduras en la otra semifinal.

Blas Pérez abrió la cuenta a los 12 minutos al aprovechar una gran jugada de Alberto Quintero, pero México igualó el encuentro a los 25 con un remate de palomita de Luis Montes tras un centro de Marco Fabián.

Román Torres anotó el tanto de la victoria a los 60 minutos ante el asombro de propios y extraños.

Panamá, que mantuvo su paso invicto cayó en penales (3-1) en la final del 2005 ante Estados Unidos.

“Tenemos un objetivo que es llevarle alegría a este país, ya le llevamos alegría a los niños que sueñan con ser futbolistas o profesionales del deporte”, dijo el portero canalero Jaime Penedo. “Es una satisfacción muy grande, es un gran logro”.

El ganador de la Copa Oro logra medio boleto para la Copa Confederaciones de Rusia 2017.

La mayoría de los 81,410 aficionados que asistieron al Cowboys Stadium, salieron defraudados con la actuación de la selección mexicana que ‘pidieron la cabeza’ del entrentrenador Manuel ‘Chepo’ de la Torre.

