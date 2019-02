Félix analizará tema del retiro

Moscú/EFE — El dominicano Félix Sánchez, leyenda viva del atletismo, dos veces campeón del mundo y dos medallas de oro olímpicas (Atenas y Londres), dijo que se planteará la retirada después de acabar ayer quinto en la prueba de 400 metros vallas en los mundiales de atletismo de Moscú.

“Hay que pensar muy bien qué voy a hacer, si voy a retirarme o volver. Hay que tomar una decisión con calma e inteligencia”, dijo Sánchez a los periodistas al acabar la prueba.

Sánchez, que defiende los colores de República Dominicana, a pesar de haber nacido en Nueva York y que vive a caballo entre Los Ángeles y Santo Domingo, tomará la decisión al final de este año, al acabar la temporada.

“Si llegado el momento me dan ganas de remontarme y volver a entrenar de nuevo, lo hago, pero si no me retiro. Ya he logrado demasiado en este deporte y me siento bien con todo lo que he hecho”, sentenció el mítico atleta que dio la primera medalla de oro olímpica a su país en Atenas 2004.

Pero en cualquier caso la retirada no será inmediata para este veterano deportista, a punto de cumplir los 36 años, porque todavía este año piensa seguir compitiendo para como poco bajar su marca de los 48 segundos, después de parar el reloj en 48.22.

“Tengo que bajar de los 48 segundos, porque siento que estoy en forma para eso”, apuntó decidido.

Pocos pueden dudar de lo que puede hacer este formidable campeón, que ya se superó a si mismo cuando fue capaz de volver a la cima tras una lesión que le tuvo dos años fuera de las pistas después de haberlo sido todo en los 400 metros vallas.

No pudo ser ayer por culpa de dos errores que le han hecho replantearse incluso su futuro.

“Me sentía bien, calenté bien, pero se me fue el ritmo después de la segunda valla. Cambié el ritmo y salté la tercera con la pierna débil, la derecha. Entrando a la cuarta, volví a cambiar el ritmo para saltar con la izquierda y de allí rematar las últimas vallas, pero los dos errores me costaron mucho, la medalla”, explicó Sánchez.

Lamentó que “a este nivel no se puede hacer errores, y mucho menos dos seguidos”.

“Me costó mucho, por lo menos una medalla. Eso es lo que me duele, porque tanto esfuerzo, tanto esfuerzo y sacrificio, y todo lo que he tenido que sufrir este año para llegar aquí en buena forma”, indicó.

No son sólo los entrenamientos, es también “el tiempo que pasa uno en casa, el tiempo con los amigos”, apuntó Sánchez, que dijo sentirse “más viejo cada año”, con más peso sobre los hombros para seguir al más alto nivel.