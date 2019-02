Vettel cerca de cuarto título consecutivo

YEONGAM, Corea del Sur/AP — El alemán Sebastian Vettel, de la escudería Red Bull, ganó un accidentado Gran Premio de Corea para acercarse a su cuarto título consecutivo de Fórmula Uno.

Vettel lideró toda la carrera, pero dos periodos con vehículos de seguridad y un desgaste importante de sus neumáticos complicaron su victoria.

El alemán terminó 4,2 segundos delante del finlandés Kimi Raikkonen, de Lotus, que apenas pudo superar a su compañero francés de escudería Romain Grosjean.

Vettel ahora tiene una ventaja de 77 puntos con sólo cinco carreras restantes en la temporada y todo apunta a que se lleve el título.

“No es agradable quedar atorado detrás del vehículo de seguridad, pero en general fue fantástico”, dijo Vettel. “Fue bueno que el vehículo de seguridad salió justo un par de curvas antes de la entrada a los pits”.

Eso permitió a Vettel detenerse inmediatamente sin perder tiempo.

“Me encanta lo que hago —mi equipo es fantástico”, agregó.

Su rival más cercano en la pelea por el título de la campaña, Fernando Alonso, terminó en sexto lugar, lo que prácticamente acaba con las esperanzas del español.

Si Vettel gana en Japón y Alonso termina por debajo del octavo lugar, el alemán igualará con su compatriota Michael Schumacher y el argentino Juan Manuel Fangio como los únicos ganadores de cuatro títulos sucesivos en la Fórmula Uno.

“Aunque luce muy bien para nosotros, todavía no ha terminado”, advirtió Vettel. “A decir verdad no trato de pensar en eso sino que me concentro en el presente”.

“Estoy disfrutando de la situación; tenemos un gran equipo y la estamos pasando muy bien.”

El alemán Nico Hulkenberg, de Sauber, tuvo un excelente desempeño defensivo en las últimas 17 vueltas para resistir los intentos de campeones mundiales detrás de él al término del segundo periodo del vehículo de seguridad, terminando la carrera en cuarto sitio para igualar el mejor desempeño de su carrera.

El británico de Mercedes Lewis Hamilton fue quinto, apenas defendiendo su lugar ante Alonso en la última vuelta. Nico Rosberg, también de Mercedes, ocupó el séptimo puesto al rebasar a Jenson Button en las etapas finales de la carrera. El brasileño Felipe Massa, de Ferrari, quedó en noveno, y el mexicano Sergio Pérez, de McLaren, llegó en 10mo lugar.

Fue una espectacular falla de neumáticos de Pérez en la vuelta 31 de 55 lo que generó el uso del vehículo de seguridad por primera vez en la competencia. El vehículo de seguridad poco después tuvo que regresar a la pista por el choque del alemán Adrian Sutil, de Force India, con Mark Webber de Red Bull, lo que causó que el auto del australiano se incendiara.Grosjean dijo que los dos periodos de seguridad ayudaron a Vettel, sugiriendo que de no haber sido por ellos los dos Lotus habrían podido aguantar más tiempo con los neumáticos y disputar la punta.”Parece que siempre que se puede dar batalla a Seb aparece un auto de seguridad”, se quejó. “Las últimas vueltas habrían sido épicas sin el auto de seguridad.”