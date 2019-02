Políticos: No es por A-Rod es por latinos

Legisladores se suman al grupo de manifestantes afuera de las audiencias

Nueva York — La posible sanción de 211 juegos que Alex Rodríguez enfrenta es un asunto que incumbe a todos los latinos.

Al menos eso es lo que piensa un grupo de legisladores estatales que se presentaron ayer afuera de la oficina del comisionado de Grandes Ligas, Bud Seilig, en Manhattan, donde decenas de simpatizantes del beisbolista de origen dominicano se han emplazado durante los días que se realizan las audiencias en torno a las suspensión de 211 partidos que MLB quiere aplicarle por su presunto vínculo con la clínica Biogenesis.

“Si abusan de los inmigrantes, estoy ahí. Si el estado de Nueva York abusa de los campesinos, ahí estoy. Donde quiera que haya injusticias voy a hacer mi voz escuchar. Y en este caso se está cometiendo una injusticia”, dijo el senador estatal Rubén Díaz.

Pero A-Rod no es ningún inmigrante, ni un trabajador del campo, como los que defiende Díaz. El es un pelotero multimillonario que tiene la plata suficiente para pagar cinco abogados que lo representen, algo que el legislador tiene muy en cuenta.

“Sí, él es rico. No me necesita. Ni siquiera lo conozco”, aclaró Díaz. “Pero él es el precedente el precedente de que a un hispano que está a punto de romper marcas le están dando una multa por 211 juegos, algo que no se lo han dado a nadie antes”.

Junto a él, estuvieron el también senador estatal Adriano Espalliat y la asambleísta Gabriela Rosa, quienes representan porciones de El Bronx y el Alto Manhattan, donde habitan muchos latinos, especialmente dominicanos, puertorriqueños y mexicanos.

“Para los dominicanos como yo, el beisbol es tan pasional como la religión o la política. Es parte de nuestra vida cotidiana. Por eso debemos tener un deporte libre de esteroides y no debemos permitir que a ningún jugador de nuestra comunidad se le utilice como chivo expiatorio”, manifestó Espalliat.

A pesar de que muchos han calificado todo esto como un circo montado por Fernando Mateo, líder de los taxistas sin medallón en la ciudad, y quien también preside la organización Hispanics Across America, la ‘defensa pública’ del ‘Cacique’ va creciendo conforme avanza el proceso.

“Yo no creo que este sea un tema de Alex solamente. Yo creo que Alex es un chivo expiatorio que ha utilizado Bud Seilig. Sin duda lo han trato totalmente diferente a cualquier otro pelotero que se ha visto en una situación similar o peor”, acotó Espalliat.

Los políticos, sin embargo, aclararon que no estuvieron ahí para defender la inocencia de Alex Rodríguez, sino el derecho que él tiene a un proceso justo.

“También creo que sí se le encuentra culpable, Alex deberá disculparse con el público, particularmente con los jóvenes que lo han seguido como un ejemplo”, apuntó.

Mateo, a quienes todos los simpatizantes de A-Rod señalan como el único indicado para hablar, indicó que su grupo (unas 50 personas) seguirá manifestándose afuera de las audiencias hasta su fin.

“Es importante que todos los americanos de este país (sic) entiendan que cuando se cometa una injusticia, nosotros vamos a estar ahí”, expresó. “El castigo tiene que caberle al daño que hizo, pero el daño que ellos dicen que él cometió no amerita los 211 juegos”.